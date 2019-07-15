Фондовые индексы США завершили торги 12 июля на новых исторических максимумах. Рост обусловило усиление ожиданий насчет понижения процентных ставок ФРС в конце этого месяца. S&P500 прибавил 0,90%. 8 из 11 секторов закрылись в плюсе. Особенно активная позитивная динамика наблюдалась в циклических промышленном и сырьевом секторах. Защитные сектора коммунальных услуг и недвижимости ушли в минус. Доллар США ослаб по отношению к крупнейшим мировым валютам.

Большинство мировых фондовых площадок начали в плюсе неделю, которая будет богата публикациями важной макростатистики и корпоративных результатов. Позитиву способствуют лучшие, чем ожидалось, данные по промышленному производству в Китае. При этом темпы экономического роста Поднебесной замедлились до минимума за 27 лет — 6,2%. Тем не менее азиатские индексы растут в надежде на скорое изменение динамики китайского ВВП. Японский Nikkei, Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 прибавляют в пределах 0,5%. Европейские площадки также открылись слабым ростом.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США торгуется во флэте на уровне 2,13%. Нефть марки Brent консолидируется у отметки в $67 за баррель. Публикации важной макроэкономической статистики в США сегодня не запланировано. Определяющее влияние на рынок будет оказывать неофициальный старт американского сезона отчетов. Умеренный аппетит к риску сохраняется, но инвесторы предпочитать занимать выжидательную позицию. По нашим прогнозам, если корпоративная отчетность окажется достаточно успешной, индекс S&P500 способен закрепиться выше 3000 пунктов.

Первыми по традиции отчитываются банки. Сегодня результаты представит Citigroup, от которого ждут роста прибыли на акцию на 11% при отсутствии выраженной динамики выручки. Стоит обратить внимание на торговые доходы банка, как общий индикатор настроений инвесторов в мире. Объемы торгов могли снизиться под влиянием конфликта между США и КНР, что негативно для выручки. Позитивным моментом же могут стать усилия компании по сокращению расходов. В целом динамика акций банков в сезон отчетов способна прояснить отношение инвесторов к финансовому сектору, который последний год испытывал трудности из-за опасений по поводу приближения рецессии в экономике США.

Техническая картина по-прежнему смешанная. Объемы торгов остаются невысокими, что свидетельствует об отсутствии выраженного интереса как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов. При этом закрытие индекса выше 3000 пунктов по итогам недели говорит о силе «быков». Из настораживающих факторов можно отметить повышение индекса RSI к зоне перекупленности.