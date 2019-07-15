НЛМК: подтверждаем рейтинг "нейтрально"
Общий объем продаж стали НЛМК снизился на 7% кв/кв до 4.3 млн т из-за капремонтов доменной печи на липецкой площадке. По нашим предварительным оценкам, EBITDA НЛМК во 2К19 упадет на 6.5% кв/кв (до $650 млн). Бизнес-модель компании делает ее зависимой от снижения цен на плоский прокат в США и ЕС. Кроме того, цены на слябы в России отставали от цен на готовую стальную продукцию, увеличившись лишь на 1% кв/кв.
Мы подтверждаем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО по НЛМК, учитывая ее рациональную оценку на уровне 5.4х по мультипликатору EV/EBITDA 2019 по сравнению с 5.3х у Северстали.
Акции НЛМК потеряли 14% с июньских максимумов из-за продажи основным акционером 2.6% его ключевого актива. Оценка теперь выглядит разумной, и мы сохраняем наш рейтинг НЕЙТРАЛЬНО, т.к. бизнес-модель НЛМК чувствительна к ухудшению конъюнктуры на рынке ЕС и протекционизму США.
Мы также занимаем нейтральную позицию в отношении стального сектора из-за его уязвимости к торговой напряженности между США и Китаем.
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