Индекс Мосбиржи: техническая модель "Рельсы" корректирует тренд
краткосрочная картина нейтральная. Индекс продолжает снижение, но сильно удалиться от нижней границы восходящего канала пока не удалось. На предыдущей сессии (12 июля) наблюдался локальный выкуп, выраженный в «бычьем» хвосте последней свечи (дневной график).
Отметим, что характер разворота цен бумаг-тяжеловесов индекса настораживает. В случае продолжения нисходящего импульса не исключен вариант слома тренда или серьезной коррекции вниз.
Осцилляторы формируют позитивный расклад. После разгрузки от перепроданности RSI указывает не нейтральные настроения, а стохастик уже успел достигнуть зоны критической перепроданности.
Тем не менее индикаторы тренда все больше указывают на потенциальное затухание восходящей тенденции:
— сигнал на продажу по MACD (пересечение линий), хотя кривые показателя пока располагаются в зоне «быков»;
— линия покупателей ADX преодолела линию продавцов – дополнительный сигнал на продажу;
— параболик сменил направленность на нисходящую – прямой сигнал на закрытие длинных позиций.
Следующими сопротивлениями для среднесрочного up-тренда остаются уровни Фибоначчи 2850 и 2860 п. Если коррекция вниз получит продолжение, то первой зоной поддержки станет 2720-2743 п. Следующая остановка – 2690 п.
Долгосрочные ожидания нейтральные. Индекс придерживается растущего тренда, но долгая и глубокая перекупленность по осцилляторам создает риски серьезной коррекции. Более того, удаленность от 20-периодной скользящей (EMA) формирует широкий спрэд, который требует сокращения.
Последняя свеча на недельном таймфрейме перекрыла рост предшествующей недели, формируя графическую модель «Рельсы», которая в теории говорит о разворот тенденции. Сигнал на продажу может возникнуть в случае пробоя локального минимума 2760 п.
Позитивный долгосрочный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п. с сохранением растущей тенденции. Долгосрочный негативный сценарий предполагает снижение индекса минимум к 2600 п. В этом случае будет зафиксирован разворот актуального up-тренда, но не в ближайшие пару недель.
Уровни поддержки: 2743 / 2720 / 2690 / 2640
Уровни сопротивления: 2800 / 2850 / 2860 / 2900
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