краткосрочная картина нейтральная. Индекс продолжает снижение, но сильно удалиться от нижней границы восходящего канала пока не удалось. На предыдущей сессии (12 июля) наблюдался локальный выкуп, выраженный в «бычьем» хвосте последней свечи (дневной график).

Отметим, что характер разворота цен бумаг-тяжеловесов индекса настораживает. В случае продолжения нисходящего импульса не исключен вариант слома тренда или серьезной коррекции вниз.

Осцилляторы формируют позитивный расклад. После разгрузки от перепроданности RSI указывает не нейтральные настроения, а стохастик уже успел достигнуть зоны критической перепроданности.

Тем не менее индикаторы тренда все больше указывают на потенциальное затухание восходящей тенденции:

— сигнал на продажу по MACD (пересечение линий), хотя кривые показателя пока располагаются в зоне «быков»;

— линия покупателей ADX преодолела линию продавцов – дополнительный сигнал на продажу;

— параболик сменил направленность на нисходящую – прямой сигнал на закрытие длинных позиций.

Следующими сопротивлениями для среднесрочного up-тренда остаются уровни Фибоначчи 2850 и 2860 п. Если коррекция вниз получит продолжение, то первой зоной поддержки станет 2720-2743 п. Следующая остановка – 2690 п.

Долгосрочные ожидания нейтральные. Индекс придерживается растущего тренда, но долгая и глубокая перекупленность по осцилляторам создает риски серьезной коррекции. Более того, удаленность от 20-периодной скользящей (EMA) формирует широкий спрэд, который требует сокращения.

Последняя свеча на недельном таймфрейме перекрыла рост предшествующей недели, формируя графическую модель «Рельсы», которая в теории говорит о разворот тенденции. Сигнал на продажу может возникнуть в случае пробоя локального минимума 2760 п.

Позитивный долгосрочный исход подразумевает преодоление уровня сопротивления Фибоначчи 2900 п. с сохранением растущей тенденции. Долгосрочный негативный сценарий предполагает снижение индекса минимум к 2600 п. В этом случае будет зафиксирован разворот актуального up-тренда, но не в ближайшие пару недель.

Уровни поддержки: 2743 / 2720 / 2690 / 2640

Уровни сопротивления: 2800 / 2850 / 2860 / 2900