Падение цен на уголь в Европе не обошло стороной и ближайший к России Балтийский регион: к концу июня стоимость угля, отгружаемого в портах Прибалтики, снизилась до минимальной за три года отметки – до $42 за тонну против $82 за тонну в конце декабря (здесь и далее – данные Refinitiv, если это не оговорено специально). В последний раз уровень в $40 за тонну европейские угольные цены «тестировали» в мае 2016 года, после чего начался их отскок, благодаря которому в августе 2016-го они приблизились к отметке в $60, а в ноябре – превысили $80.

В ближайшие полгода столь же сильный рост цен вряд ли будет возможен. В первую очередь, из-за торможения европейской экономики, на которое указывают значения индекса PMI Manufacturing: в июне в Еврозоне он пятый месяц подряд находился ниже отметки в 50.0 (47.6, согласно данным IHS), свидетельствующей о промышленной рецессии. При этом в Германии, ведущей экономике зоны Евро, индекс PMI Manufactiring и вовсе находится на уровне в 45.0. На этом фоне вполне оправданным выглядит консенсус-прогноз Refinitiv, согласно которому по итогам 2019 года прирост ВВП в Германии замедлится с прошлогодних 1,4% до 0,9%, а в Еврозоне в целом – с 1,9% до 1,2%. Это вряд ли поспособствует спросу на уголь, как, впрочем, и низкие цены на сжиженный природный газ, которые усиливают позиции СПГ в межтопливной конкуренции: с декабря по июнь стоимость СПГ с привязкой к цене на британском хабе NBP опустилась в два с лишним раза (с $8,3 до $3,5 за миллион британских тепловых единиц), что стало одной из причин почти двукратного прироста импорта СПГ в Европе – до 44,6 млн т в первой половине 2019 года против 23,4 млн т за аналогичный период 2018-го.

Поэтому рост угольных цен если и начнется, то лишь с приближением зимы, которая, правда, в прошедшем сезоне выдалась мягче обычного: в Германии, по данным Немецкой метеорологической службы, температура зимних месяцев превышала средний наблюдаемый уровень 1961-1990 гг. на 2,6 градуса, а продолжительность солнечной погоды – на 29%. Более теплыми оказались и весенние месяцы, по итогам которых средняя температура была выше нормы на 1,3 градуса, а длительность солнце-часов – на 12%. Не исключено, что погода преподнесет сюрпризы и ближайшей зимой, а потому для цен более значимой может стать балансировка рынка, которая произойдет в результате сокращения поставок. За январь-июнь прирост отгрузок угля в четырех крупнейших портах российского Северо-Запада (Усть-Луга, Мурманск, Высоцк, Калининград) в годовом выражении замедлился до 2,9% (до 29,5 млн т) в сравнении с приростом в 7,4% за первую половину прошлого года. Достаточно слабым прирост поставок в Европу был и со стороны США (на 1,5%, до 11,4 млн т), при том что Австралия снизила их объем на 4,8% (до 8,4 млн т), Южная Африка – на 8% (до 1,3 млн т), а Колумбия – на 28% (до 12,9 млн т).

К IV кварталу предложение наверняка еще сильнее сможет адаптироваться под снизившийся спрос, что окажет европейским ценам поддержку. Обратный эффект, с высокой вероятностью, можно будет наблюдать на азиатском рынке, куда страны-экспортеры угля сейчас стремятся перенаправить поставки. За январь-июнь отгрузка угля в четырех крупнейших портах Дальнего Востока (Восточный, Ванино, Находка, Владивосток) увеличилась на 11,7% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года (до 39,5 млн т), а в сравнении с первой половиной 2017-го – на 24%. Схожий маневр пытается осуществить Австралия, за 2017-2019 годы нарастившая поставки в Азию на 4,3% (до 17,1 млн т, согласно данным за январь-июнь), а также США и Колумбия, увеличившие их на 9% и 23% соответственно (до 16,9 млн и 5,9 млн т). Это привело к снижению цен, пусть и не такому резкому, как в Европе: с начала января по конец июня цена угля на австралийском хабе Ньюкасл и в российском порту Восточный (Приморье) снизилась почти на 30%, до $70 за тонну (c $98 и $97 за тонну соответственно). На цены также давило увеличение импорта СПГ в Китай, который за январь-июнь нарастил его в годовом выражении на 22% (до 28,6 млн т). Поэтому переориентация поставок в Азию не смогла полностью компенсировать угольщикам снижение экспорта в Европу.

Вполне вероятно, это и есть New Normal угольного рынка, участникам которого теперь придется мириться со снижением маржинальности и усилением межтопливной конкуренции.