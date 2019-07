Ну что ж — show must go on! Если прошедшая неделя была неделей имени Дж. Пауэлла, то эту неделю можно однозначно назвать неделей Больших Банков. Ведь именно с них начинается сезон отчетности, который с нетерпением и некоторым страхом ждут многие и многие инвесторы. Сразу скажем, прогнозы плохие. И для того, чтобы участники рынка поняли, что все не та уж и плохо, более 70% компаний должны будут побить прогнозы аналитиков. И первыми, кто должен будет это сделать, это ведущие американские, а точнее ведущие мировые банки — JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Wells Fargo Company (WFC) и Citigroup (C). Именно последнему предоставлено почетное право «выступить» первым. Сегодня еще до начала торгов появится его отчетность, и реакция на нее во многом будет определять общий настрой участников рынка и сегодня и в ближайшие дни.

К счастью, какого-либо реального негатива за выходные не появилось. Более того, вышедшие данные по промышленному производству в Китае, несмотря на то, что они оказались худшими за последние 27 лет, все же вселили некоторую надежду, что ситуация в китайской экономике стабилизируется. И это позволило азиатским рынкам отторговаться сегодня в зеленой зоне. Европейские рынки начали сегодняшний день также «За здравие», но после полудня общий настрой стал портиться, и индексы повсеместно поползли вниз. Однако большинство из европейских индексов все же пока держатся в зеленой зоне вблизи нулевых отметок.

Что же касается настроения на американском рынке, то первая половина дня прошла под позитивным влиянием азиатских рынков, но дальше, судя по всему, рынок стал постепенно сползать вниз в ожидании выхода отчетности от Citigroup. Но пока это только так — на всякий случай. И никаких особых причин падать нет. Поэтому боимся и ждем, и надеемся… потому что уже отыграно все что только можно, и только сезон отчетности сейчас может дать ответ, куда же пойдет рынок в ближайшее время — вверх или вниз?

Ну а кто верит в американские банки, по которым, кстати, у большинства аналитиков весьма позитивные прогнозы, стоит, конечно, обратить внимание сегодня прежде всего на акции JPMorgan Chase (JPM), отчетность которого появится завтра еще до начала торгов. Кроме того, нельзя оставить без внимания акции еще одного монстра, но уже фармацевтического — компании Johnson and Johnson (JNJ). Акции этой компании, как впрочем и всех других медицинских компаний, достаточно сильно просели на прошлой неделе в результате очередного «наезда» президента Трампа на сектор медицины и здравоохранения. Но завтра до начала торгов JNJ также опубликует свою финансовую отчетности по итогам деятельности во 2-м квартале 2019 года и в этой отчетности могут быть вполне приятные для инвесторов цифры и это безусловно позитивно должно сказаться на котировках компании. Тем более после некоторой просадки.