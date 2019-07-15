Главным медийным событием прошедшей недели на рынке акций стало преодоление уровня в 3000 пунктов по S&P 500. Такие знаковые отметки всегда привлекают повышенное внимание участников торгов. Этот раз не стал исключением, особенно, если учесть, что рынок вырос на 10% с начала июня и на 20% с начала года.

Мы считаем, что рост рынка вполне может продолжится. Во-первых, сезон отчетностей действительно может привести к массовому повышению прогнозов на этот год. Во-вторых, несмотря на бурный рост акций, спрэд между акциями и корпоративными облигациями расширился, т.к. ралли на облигационном рынке было ещё более мощным (с учетом традиционно более низкой волатильности облигационного рынка). В-третьих, отметим, что сентимент на рынке акций далек от эйфории. Обычно, когда S&P 500 преодолевает новый психологически значимый уровень, это сопровождается исключительно позитивным настроем частных инвесторов.

Ниже на графике приведена динамика индекса S&P 500 в сравнении с настроем частных инвесторов. Когда индекс S&P 500 впервые преодолел отметку 2500 пунктов, позитивно настроенных инвесторов было на 20% больше, чем негативно настроенных (41% “bullish” против 21% “bearish”). При преодолении отметки в 2700 спрэд был даже выше 30%, что соответствует эйфории на рынках. Сейчас же он всего лишь впервые за 2 месяца вышел в положительную зону.

Макроэкономическая статистика

Макроэкономические данные постепенно вырисовывают новую картину взаимоотношений стран. В первую очередь выделяется Китай, на фоне торговых войн сильно сократился импорт в страну, при этом экспорт падает заметно слабее. В связи с этим растёт профицит торгового баланса, как за счёт Европы, так и за счёт США, т.е. политика Трампа приносит кардинально противоположный эффект. Июнь был довольно успешным месяцем для Китая, рост по всем важнейшим показателям сильнее ожиданий, но рост ВВП всё равно замедлился до 6,2%, хотя это ожидаемо и полностью совпадает с прогнозами рынка и властей. Европейские страны отчитались по промышленному производству, после неудачных апрельских данных наметилось восстановление. Также отметим рост инфляции в США, это благоприятно для экономики этой страны.

На этой неделе США отчитаются по продажам в ритейле и промышленному производству за июнь, ожидается замедление роста. При этом рынки недвижимости чувствуют себя хорошо. В целом неделя ожидается достаточно спокойная, если свои коррективы не внесёт администрация президента США.