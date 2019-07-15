В среднесрочном периоде цены на продукцию НЛМК будут расти
Группа НЛМК во 2-м квартале 2019 года произвела 3,99 млн тонн стали, что на 5% ниже аналогичного показателя кварталом ранее, сообщила компания.
В первом полугодии 2019 года НЛМК сократил производство стали на 6% г/г, до 8,175 млн тонн. Это было ожидаемо и обусловлено началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств. Несмотря на снижение объемов производства, консолидированные продажи НЛМК выросли на 4%, до 8,882 млн тонн, в связи с усилением спроса на готовый прокат на российском рынке, а также за счет реализации в начале года запасов, накопленных в конце 2018 года.
На рынке по результатам всего 2019 года ожидают увеличения физического объема продаж группы на 3% г/г и повышения выручки на 4%. В то же время производство НЛМК в апреле-июне сократилось на 9% г/г при падении консолидированных продаж на 7%, до 4,268 млн тонн. При этом наиболее заметную негативную динамику продемонстрировали поставки на экспорт, снизившиеся на 26%г/г, до 1,2 млн тонн. Это существенно хуже среднего поквартального прогноза экспорта компании на текущий год, предполагавшего объем около 1,95 млн тонн.
В то же время сокращение производства НЛМК сопровождается ростом мировых цен на железную руду на 68% с начала года. Это пока не отражено в динамике стагнирующих в последние кварталы цен рынка стали. При этом широкий спектр смежных для производителей стали рынков цветной металлургии, по данным специализированных источников, готовится к формированию в среднесрочном периоде дефицита продукции. Важным аспектом, характеризующим сложившуюся ситуацию, является то, что в начале июля Россия запросила во Всемирной торговой организации консультации с США в связи с введением ими антидемпинговых пошлин на горячекатаный прокат. Это выглядит как усиление противостояния производителей и потребителей на сегменте черной металлургии, сопряженного для обоих с высокими рисками. Однако макроэкономические предпосылки для роста цен на сырьевом сегменте с точки зрения средне- и долгосрочного периода выглядят стабильными и сравнительно сильными. Это обусловлено как балансом производственного спроса и предложения, так и монетарными факторами.
Мы рассчитываем на повышение цен на продукцию НЛМК в среднесрочном периоде и сохраняем оценку по данным бумагам на уровне 170 руб. за единицу.
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