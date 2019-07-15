Сталелитейная компания НЛМК представила операционные результаты за 2 квартал 2019 года. Производство стали ожидаемо сократилось на 9% г/г до 4 млн тонн в связи с ремонтными работами. При этом продажи стальной продукции сократились меньше – на 3% г/г, а продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 1% г/г. Это окажет поддержку финансовым результатам. Однако их снижения, вероятно, не избежать, в том числе, из-за роста себестоимости производства в результате увеличения цен на железную руду до $120 за тонну – максимум за 5 лет.

Также следует отметить изменения в географической структуре продаж. Реализация продукции на экспортных рынках упала на 26% г/г до 1,2 млн тонн, тогда как на отечественном рынке – увеличилась на 12% г/г до 3 млн тонн. Таким образом, доля продаж на «домашних» рынках выросла до 71% – максимальный уровень с начала ведения показателя в 2012 году. В долгосрочной перспективе ожидается рост спроса на сталь на российском рынке на 3-5% в год для реализации национальных проектов, осуществляемых государством.

Акции НЛМК торгуются с годовой дивидендной доходностью более 10%, а дивиденды выплачиваются ежеквартально. В июле НЛМК выплатила рекордный в своей истории квартальный дивиденд в размере 7,34 руб. на акцию. Тем не менее учитывая снижение операционных показателей, данный дивиденд рискует остаться рекордным как минимум до конца текущего года.