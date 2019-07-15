Целевой краткосрочный диапазон курса рубля - 63-64 рубля за доллар
На прошедшей неделе основным событием стало выступление главы ФРС США перед Конгрессом. В комментариях прозвучала необходимость оказывать монетарную поддержку американской экономике, учитывая риски низкого экономического роста и слабой инфляции. Рынки восприняли это как сигнал высокой степени вероятности снижения в июле базовой ставки. На таком фоне индекс акций S&P 500 обновил исторический максимум, а доллар сдал позиции к основным валютам. Ставки по 10-летним гособлигациям США, тем не менее, продемонстрировали рост выше 2,1%, что отчасти связано с усилением инфляционных рисков на фоне мягкой монетарной политики. Облигации развивающихся рынков умеренно корректировались вслед за ростом ставок по американским казначейским бумагам. Индексы российских евробондов продемонстрировали разнонаправленную динамику: EMBI+ Russia потерял 0,2%, CEMBI Russia подрос на 0,3%.
На рынке ОФЗ дальнейшего снижения ставок не наблюдалось, что отчасти было обусловлено ростом доходностей к погашению на рынке евробондов, а также выходом новостей о возможных санкциях на госдолг РФ. Индексы корпоративных и государственных облигаций МосБиржи выросли на 0,1-0,2% за неделю. Активность на первичном корпоративном рынке сохраняется высокой, что объясняется локальным минимумом, которого сейчас достигли ставки. На прошедшей неделе облигации размещали «Газпром»,» ЕвроХим», МТС и «Роснефть».
На рублевом долговом рынке основной темой июля может стать монетарная политика российского центробанка. Заседание ЦБ по ставке состоится на следующей неделе в пятницу (26 июля), при этом регулятор может пойти на снижение ключевой ставки даже на 50 б.п., учитывая смягчение риторики ФРС США по вопросам монетарной политики и сильную дезинфляцию в РФ. Так, по состоянию на середину месяца рост цен замедлился до 4,6% год к году. Вероятное снижение ключевой ставки окажет существенную поддержку рублевому облигационному рынку.
Рубль
Мягкая риторика главы ФРС привела на прошлой неделе к ослаблению доллара к основным валютам, в том числе валютам развивающихся стран. Индекс EMCI вырос на 0,4%, рубль укрепился на 1,3%. На дальнейшую динамику российской валюты может повлиять изменение глобального аппетита к риску. При этом мы не ожидаем сильного укрепления рубля от текущих уровней, что обусловлено обусловлено в том числе действием бюджетного правила, а также сезонно слабым сальдо текущего счета платежного баланса. Целевой краткосрочный диапазон курса рубля – 63-64 рубля за доллар.
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