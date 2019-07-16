Новая торговая неделя на российском рынке акций началась с продолжения снижения. Коррекционная волна накануне в первую очередь была поддержана нефтегазовым сектором. Существенно хуже рынка выглядели бумаги Газпрома (-2,1%) и Лукойла (-1,6%). Среди энергетиков в первую очередь выделились акции ФСК ЕЭС, снижение которых заметно превысило величину дивидендов (-10,7%).

Падение наших акций происходило на фоне подъема других развивающихся площадок, а также относительно стабильной ситуации на рынке нефти и в акциях США. Если в предыдущие недели российский рынок показывал опережающую динамику, то сейчас, как мы видим, он начал отставать.

Помимо ранее накопленной перекупленности отчасти слабость индекса МосБиржи можно списать на возобновление укрепления рубля на фоне начала налогового периода. Курс USD/RUB вплотную приблизился к минимальным значениям за последние 12 мес. около 62,5. Именно этот рубеж выступает ближайшим уровнем поддержки. Если вдруг он все-таки будет пройден сверху вниз, то на ускорение снижения рассчитывать не стоит. Разворот может произойти уже от 62,1-62,2.

Крепкий рубль мешает бумагам экспортеров, но для ряда акций он все-таки позитивен. Например, рост национальной валюты может положительно сказываться на акциях Аэрофлота. На мой взгляд, в качестве следующих целевых уровней по бумагам выделяется диапазон 116,5-119 руб. Стабильный рубль также положителен для акций Детского мира, М.Видео, энергетиков. Среди представителей генерации по-прежнему в первую очередь на долгосрочном горизонте выделяется Интер РАО.

Завтра на российском рынке акций ожидается самый тяжеловесный дивидендный гэп в этом сезоне. Главным образом просадка индекса МосБиржи будет обеспечена падением акций Газпрома, которые имеют вес в 16,2%. Также завтра последний день перед закрытием реестра с учетом режима торгов Т+2 в бумагах АФК Система, Сургутнефтегаз, Мечел, Обувь России, ТМК.

Если предположить, что все эти акции упадут на величину дивидендов, то расчетная просадка индекса МосБиржи может составить около 1,55%. В действительности гэпы зачастую бывают чуть меньше величины дивидендов, так что падение может быть в диапазоне 1,25-1,40%. Вчерашняя избыточная просадка ФСК ЕЭС – лишь исключение из правил.

В качестве локальной цели коррекции по индексу ранее мы выделяли район около 2710 п. За счет завтрашней просадки котировки могут вплотную подойти к этой поддержке. Если внешний фон не будет ухудшаться, то в таком случае индекс МосБиржи может временно уйти в фазу боковой консолидации, а о возврате повышенного спроса на акции со стороны инвесторов можно будет говорить ближе к августу.

Среди бумаг, по которым завтра будут дивидендные гэпы (более 3,5%) относительно быстрое восстановление можно ожидать лишь в ТМК. По Сургутнефтегазу-ап текущая оценка выглядит справедливой, а причин для резкого роста после отсечки при текущем курсе USD/RUB пока не наблюдается. В следующем году размер дивидендов, вероятно, кратно снизится.

На рынке нефти фьючерсы Brent остаются около уровня $66-67. Несмотря на последние данные Baker Hughes, показавшие очередное снижение количества буровых установок на нефтяных месторождениях в США до полуторалетних минимумов (-4 ед.), позитивные данные по китайской экономике, а также сообщения об урагане в Мексиканском заливе, нефтяные цены в понедельник не смогли развить восходящую тенденцию.

Рынок нефти продолжает оставаться под давлением рисков ослабления мировой экономики, угрожающих глобальному нефтяному спросу. Тем не менее мы пока не склонны драматизировать. Действия стран ОПЕК, а также отсутствие прежних темпов роста добычи в США, могут не позволить ценам существенно опуститься вниз. Ближайшим ориентиром по-прежнему выступает уровень $70 по Brent.

Что касается американского индекса S&P 500, то пространство для продолжения роста выглядит совсем ограниченным. На мой взгляд, потенциал предполагает движение не выше области 3030-3050 п., около которой короткие позиции могут стать актуальными.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 торгуются без существенных изменений, нефть Brent в минусе на 0,15%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем недалеко от уровня закрытия понедельника.