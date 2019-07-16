По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись на положительной территории. NASDAQ Composite обновил исторический максимум.

Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0.02%, закрывшись на отметке 3014.30 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0.1%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0.17%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на четыре базисных пункта до 2,09%.

В понедельник вниманию инвесторов был представлен отчет третьего по величине американского банка — Citigroup. Несмотря на рост чистой прибыли, которая была достигнута в основном за счет оптимизации затрат и более низкой эффективной налоговой ставки, Citi отрапортовал о снижении процентной маржи.

Сегодня свои результаты обнародуют JPMorgan, Wells Fargo и Goldman Sachs.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 0,85%, закрывшись на отметке $66.16. Поводом для негативных настроений послужила неоднозначная статистика из Китая, согласно которой темпы роста ВВП Поднебесной во втором квартале в годовом выражении замедлились до 6,2% по сравнению с 6,4% кварталом ранее, и постепенное возвращение к работе нефтяных платформ в Мексиканском заливе из-за ослабления урагана "Барри".

Как я отмечал ранее, откат от уровня $67,50 к отметкам $66-$65.50 во фьючерсном контракте Brent является вполне логичным. Однако "медведям" не стоит забывать, что повторный штурм и успешное закрепление над сопротивлением может привести к подъему цены на "черное золото" к отметкам $69-$70 за баррель.

Сегодня игроки будут ждать выхода статистики от Американского института нефти, цифры которой определят направление движения нефтяных цен в первой половине торговой сессии в среду. Эксперты ждут снижения запасов на 3,7 миллионов баррелей.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.76% закрывшись на отметке 2756,44 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находится на уровне 2750 пунктов, проход которого усилит продажи по широкому рынку. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 136300 и 134600 п. Сопротивления — 138100 и 139500 пунктов.

Рубль завершил торги на отметке 62,67, прибавив 0.26% по отношению к американскому доллару. Укреплению российской валюты способствуют относительно высокие цены на нефть и начало налогового периода, в рамках которого объем платежей может составить порядка 2 трлн. рублей.

В настоящий момент основная поддержка в паре доллар/рубль находится на отметке 62.50, при прохождении которой нацвалюта протестирует уровень 62. Сопротивления расположены на уровнях 63.80 и 63.