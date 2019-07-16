Рынок РФ не нашел повода для разворота
Вчера снижение рынка продолжилось на фоне консолидации американских фондовых индексов под влиянием информации о замедлении ВВП КНР до 6,2% (г/г). Впрочем, значимое ускорение промпроизводства и розничных продаж в Китае, согласно последним данным, свидетельствует о позитивном влиянии стимулирующих мер регуляторов.
ПАО «НЛМК» (+1,43%) в 1-м полугодии 2019 года сократило производство стали на 6%, однако консолидированные продажи выросли на 4%, до 8,882 млн тонн в связи с ростом спроса и за счет реализации запасов. Зависимость выручки компании от динамики цен на продукцию усилилась. Однако, тенденции на рынках железной руды и цветных металлов обнадеживают.
Акции ПАО «Энел Россия» (+0,00%) выглядели лучше рынка под влиянием технических факторов и на фоне информации о том, что Свердловский арбитраж встал на сторону мажоритарного акционера «Энел Россия» голландского холдинга ENEL Investment Holding B.V. в споре миноритариями компании.
Информация об интересе Saudi Aramco к проектам НК «Лукойл» (-1,61%), в Узбекистане не поддержали котировки акций компании. Данные о завершении строительства 90% первой очереди газопровода «Сила Сибири» сопровождались снижением акций ПАО «Газпром» (-2,12%). Однако эта информация создает потенциал восстановления спроса на бумаги российского ТЭК в перспективе ближайшей недели.
Ожидаю повышения рынка. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2735-2795 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,15-63,80.
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