В понедельник спрос в секторе высоколиквидных бумаг был сравнительно слабым, что во многом объясняется влиянием рисков расширения санкций со стороны США. Кроме того, свою роль, возможно, играет и фактор приближения дивидендных «отсечек», например, по акциям Газпрома (GAZP, —2.1%) и Лукойла (LKOH, —1.6%) – участники рынка, ориентированные на текущую дивидендную доходность, уже сформировали позиции, а инвесторы с более длительным горизонтом предпочитают дождаться закрытия реестра «под дивиденды». Акции Татнефти (TATN) подешевели на 1.3%, Новатэка (NVTK) – на 1.1%. Тем временем в плюсе закрылись Транснефть (TRNFP, +1.6%), НЛМК (NLMK, +1.4%), МосБиржа (MOEX, +1.3%).

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, Павловский автобус (PAZA) подорожал на 3.4%, РуссНефть (RNFT) – на 2.9%, Росинтер ресторантс (ROST) – на 2.7%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немногим выше уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по большинству азиатских индексов наметилась небольшая коррекция вниз.

Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации по индексу РТС. Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года. Так, сегодня отчетность опубликуют банки JP Morgan Chase (14:00 мск), Goldman Sachs (14:30 мск) и Wells Fargo (15:00 мск). Кроме того, в США выйдут данные по розничной торговле (15:30 мск) и промпроизводству (16:15 мск).

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи вчерашнего уровня закрытия по паре доллар-рубль, оснований для сильных движений пока не наблюдается.



