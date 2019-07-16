Вчерашние утренние попытки прервать коррекцию закончились безрезультатно: по итогам дня Индекс Мосбиржи упал на три четверти процента на в общем-то позитивном внешнем фоне.

Но в этом нет ничего удивительного. Удивление вызывал недавний рост рынка, причем опережающими темпами по сравнению как с развивающимися, так и развитыми площадками.

Сегодня последний день с дивидендами торгуется «Газпром» и «Сургутнефтегаз». У «Газпрома» есть шанс упасть завтра на открытии на величину меньше начисленных дивидендов. Впрочем, вчерашние торги показали, что инвесторы распродают перекупленные акции газовой монополии, в результате чего компания потеряла свыше 2% капитализации.

«Сургут» же на какое-то время рискует стать одной из самых слабых бумаг российского рынка из-за роста курса рубля, что снижает переоценку «долларовой подушки» эмитента и уменьшит его прибыль. Соответственно, на высокие дивиденды компании по итогам работы в 2019 г пока рассчитывать не приходится.

Нас завтра ожидает мощный отрицательный гэп вниз на открытии торгов. В связи с этим, диапазон поддержки 2710-2720 для Индекса Мосбиржи актуален лишь на сегодня. Завтра он может быть сломлен дивидендным гэпом. Однако в любом случае играть на отскок мы не советуем – за российским рынком акций уже нет былой силы.

Сегодня ждем открытия рынка в районе нуля, а затем сползание котировок основных акций может быть продолжено, если рынок не получит новых идей или денег.

Негативом для рынка акций является и укрепление рубля. Вчера российская валюта выросла к доллару на 0,4% и вплотную подошла к отметке 62,5. Если она будет пробита, то следующим сопротивлением росту рубля станет район чуть выше 62 руб за доллар.

Но пока, даже с учетом наступления налогового периода, для столь сильного движения нет оснований. Внешний фон для рубля нейтральный, на мировом валютном рынке наметилась стабилизация. Впрочем, пытаются с утра подрасти американские фьючерсы и нефть, которая неожиданно вчера вечером ушла в район 66 долларов за баррель.

Сопротивлением росту нефти по-прежнему выступает отметка 67,5 доллара за баррель. Вчера она вновь тестировалась, но от нее вновь произошел разворот вниз. Возможно, она будет пробита завтра, если статистика по запасам нефти в США обрадует инвесторов. Пока же мы советуем спекулятивно покупать нефть на просадках с ближайшей целью 70 долларов за баррель.