Внешний фон на открытии торгов вторника складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,1%. Инвесторы на перекупленном рынке сдержанно восприняли в целом неплохие квартальные результаты Citigroup, который открыл сезон квартальных отчетностей.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет менее 0,1%. Вторник обещает быть более интересным на события днем как с точки зрения макроэкономической статистики, так и квартальных отчетностей. Тем не менее американскому рынку уже сложно идти выше ввиду краткосрочной перекупленности.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,7% вслед за коррекционными настроениями на американских площадках. На биржах Китая индексы теряют порядка 0,5% после неоднозначных данных по национальной экономике, вышедших накануне. Ряд других индексов азиатского региона находится в плюсе.

Нефтяные фьючерсы утром изменяются менее чем на 0,1%. Котировки американского сорта WTI при этом опустились ниже поддержки 60 долл, так как заложенное в цены влияние тропического урагана в Мексиканском заливе начинает ослабевать, и инвесторы ждут возобновления нефтедобычи в регионе. В ближайшие дни внимание рынка переключится на данные по запасам в США, а также на состояние мировой экономики, которое позволяет оценить перспективы спроса на “черное золото”.

События дня

• уровень безработицы Великобритании в мае (11.30 мск)

• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)

• сальдо торгового баланса еврозоны за май (12.00 мск)

• розничные продажи, экспортные и импортные цены США в июне (15.30 мск)

• промышленное производство США в июне (16.15 мск)

• производственные запасы США в мае (17.00 мск)

• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)

• операционные результаты Этанола, ММК за 2-й кв 2019 г

• закрытие реестра акционеров ФСК ЕЭС для получения дивидендов за 2018 г

• акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Системы, ТМК, Мечела последний день торгуются с дивидендами

• квартальные отчетности Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника снижением. Оба индикатора стремились в район нижних полос Боллинджера (2730 и 1360 пунктов соответственно) дневных графиков, не получив драйверов для восходящего движения. Об отмене негативных сигналов можно будет говорить при закреплении индексов выше 2790 и 1400 пунктов соответственно.

Рубль при этом укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 63,25 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и стремилась в район годового минимума 62,49 руб. Пара евро/рубль обновила минимум текущего года (70,47 руб), также находясь под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (71,40 руб). Рубль сохраняет краткосрочную склонность к росту, несмотря на ослабление мирового аппетита к риску.

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под небольшим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия новых драйверов для движения выше. Намечающаяся коррекция на американских площадках также создает благоприятные условия для фиксации прибыли в том числе на биржах РФ. Изменить настрой в течение дня могут макроэкономические данные и квартальные отчетности. В целом риски нисходящего движения российских индексов в ближайшие дни все еще актуальны.