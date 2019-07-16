Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под небольшим давлением
Внешний фон на открытии торгов вторника складывается нейтральный. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.
Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились менее чем на 0,1%. Инвесторы на перекупленном рынке сдержанно восприняли в целом неплохие квартальные результаты Citigroup, который открыл сезон квартальных отчетностей.
Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет менее 0,1%. Вторник обещает быть более интересным на события днем как с точки зрения макроэкономической статистики, так и квартальных отчетностей. Тем не менее американскому рынку уже сложно идти выше ввиду краткосрочной перекупленности.
Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,2%.
На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,7% вслед за коррекционными настроениями на американских площадках. На биржах Китая индексы теряют порядка 0,5% после неоднозначных данных по национальной экономике, вышедших накануне. Ряд других индексов азиатского региона находится в плюсе.
Нефтяные фьючерсы утром изменяются менее чем на 0,1%. Котировки американского сорта WTI при этом опустились ниже поддержки 60 долл, так как заложенное в цены влияние тропического урагана в Мексиканском заливе начинает ослабевать, и инвесторы ждут возобновления нефтедобычи в регионе. В ближайшие дни внимание рынка переключится на данные по запасам в США, а также на состояние мировой экономики, которое позволяет оценить перспективы спроса на “черное золото”.
События дня
• уровень безработицы Великобритании в мае (11.30 мск)
• индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW по Германии за июль (12.00 мск)
• сальдо торгового баланса еврозоны за май (12.00 мск)
• розничные продажи, экспортные и импортные цены США в июне (15.30 мск)
• промышленное производство США в июне (16.15 мск)
• производственные запасы США в мае (17.00 мск)
• выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (20.00 мск)
• операционные результаты Этанола, ММК за 2-й кв 2019 г
• закрытие реестра акционеров ФСК ЕЭС для получения дивидендов за 2018 г
• акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Системы, ТМК, Мечела последний день торгуются с дивидендами
• квартальные отчетности Goldman Sachs, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase, Wells Fargo
Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника снижением. Оба индикатора стремились в район нижних полос Боллинджера (2730 и 1360 пунктов соответственно) дневных графиков, не получив драйверов для восходящего движения. Об отмене негативных сигналов можно будет говорить при закреплении индексов выше 2790 и 1400 пунктов соответственно.
Рубль при этом укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль остается ниже сопротивления 63,25 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика) и стремилась в район годового минимума 62,49 руб. Пара евро/рубль обновила минимум текущего года (70,47 руб), также находясь под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (71,40 руб). Рубль сохраняет краткосрочную склонность к росту, несмотря на ослабление мирового аппетита к риску.
Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под небольшим давлением ввиду более низких цен на нефть и отсутствия новых драйверов для движения выше. Намечающаяся коррекция на американских площадках также создает благоприятные условия для фиксации прибыли в том числе на биржах РФ. Изменить настрой в течение дня могут макроэкономические данные и квартальные отчетности. В целом риски нисходящего движения российских индексов в ближайшие дни все еще актуальны.
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