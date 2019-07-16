Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня. Начало сезона корпоративной финансовой отчетности на Западе окажет влияние на конъюнктуру фондовых рынков.

ПРОГНОЗЫ

Внешний фон пока не дает оснований для выхода из консолидации индекса РТС, считает Антон Старцев из компании "Олма". Трейдеры на мировых фондовых площадках ожидают потока корпоративной отчетности за второй квартал текущего года, отметил он.

"На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация курса вблизи вчерашнего уровня закрытия, оснований для сильных движений пока не наблюдается", — добавил он.

Прогноз по курсу доллара на сегодня: 62,35-63,15 рубля, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах повысились в пределах 0,2% на фоне начала публикации квартальных корпоративных финансовых отчетов.

Американский финансовый гигант Citigroup открыл сезон отчетностей, сообщив о росте чистой прибыли во втором квартале на 7% в годовом выражении — до 4,8 миллиарда долларов, или 1,95 доллара на акцию против 1,63 доллара годом ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне 1,8 доллара.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались в пределах 0,1%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,7%, японский Nikkei 225 снизился на 0,7%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,2%.

Стоимость нефти растет на 0,1%, до 66,56 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро снижается до 1,1255 доллара против 1,1261 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в начале недели продолжил корректироваться третий день подряд в отсутствие сильных сигналов, говорят трейдеры. Неоднозначная динамика западных биржевых индексов и рынка нефти не давала четких сигналов российскому рынку, отмечают эксперты. К закрытию индекс Мосбиржи уменьшился на 0,76%, до 2756,44 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,10%, до 1386,52 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника упал на 31 копейку и составил 62,67 рубля, евро — на 42 копейки, до 70,55 рубля, следует из данных Московской биржи.