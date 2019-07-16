Доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 7,16%, 10-летних - 7,35% годовых
Рынок евробондов ЕМ продолжает двигаться вслед за базовой кривой UST – вчера доходность американских 10-леток снизилась на 3 б.п. – до 2,09% годовых после резкого роста на прошлой неделе из-за данные по инфляции. Доходности большинства бенчмарков евробондов развивающихся стран также снизились в понедельник – России на 4 б.п. (3,85% годовых), ЮАР на 1 б.п. (4,6%), Мексики на 5 б.п. (3,65%), Колумбии на 3 б.п. (3,37%).
Ключевым фактором для рынков остается заседание ФРС 30-31 июля – инвесторы ожидают снижения ставки на 25 б.п., что уже заложено в котировках бумаг; однако начинают постепенно расти ожидания снижения ставки сразу на 50 б.п., что, на наш взгляд, пока выглядит маловероятным. Отметим, что кредитная премия российских 10-леток относительно UST сузилась до 176 б.п. при среднем спрэде с начала 2017 года по апрель 2018 года на уровне 172 б.п. В абсолютном значении потенциал снижения доходности также выглядит ограниченным, учитывая наш целевой диапазон, соответствующий минимумам 2016-2017 годов (3,73%-3,8% годовых).
ОФЗ
В понедельник котировки ОФЗ завершили торги без существенных изменений — доходность 5-летних ОФЗ осталась на уровне 7,16% годовых, 10-летних – на отметке 7,35% годовых. Таким образом, как и ожидалось, пятничная коррекция госбумаг на фоне возобновления санкционной риторики не получила своего продолжения — ключевой идеей в госбумагах по-прежнему остается продолжение цикла снижения ставки ЦБ РФ, в то время как процесса принятия санкций, скорее всего, будет весьма продолжительным.
В целом, до заседания Банка России 26 июля остается менее 2 недель – ожидаем продолжения консолидации котировок рублевого госдолга на текущих уровнях; не исключаем новых комментариев со стороны ЦБ до конца недели относительно предстоящих решений регулятора.
Наш базовый сценарий предполагает снижение ставки на 25 б.п. в июле и сентябре до 7% годовых, что позволит доходности 10-летнего бенчмарка ОФЗ достигнуть диапазона 7,0%-7,15% годовых.
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