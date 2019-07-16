Приобретение ключевого конкурента позволит усилить позиции Яндекс.Такси в регионах Яндекс.Такси приобретает активы ГК «Везет». Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) вчера сообщил о сделке подконтрольного ему сервиса «Яндекс.Такси» по покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет». По ее условиям, до конца года нынешние акционеры «Везет» получат до 3,6% акций Яндекс.Такси и до 71,5 млн долл. при условии успешного достижения KPI – после одобрения Федеральной антимонопольной службой. После закрытия сделки доля Яндекса в Яндекс.Такси составит 56,2%, доля Uber – 35%, у сотрудников компании в рамках программы мотивации останется 5,3%. Водители и таксопарки после закрытия сделки перейдут на технологическую платформу Яндекс.Такси. Яндекс также сообщил, что Яндекс.Такси планирует вложить за три года в развитие такси в регионах России 8 млрд руб.

Mail.Ru Group может оспорить правомерность сделки. ГК «Везет» управляет несколькими сервисами заказа такси, включая «Везет», «Такси Сатурн», Fasten и Red Taxi. Компания работает в 123 городах России. В 1 кв. 2019 г. сегмент Яндекс.Такси сгенерировал выручку в размере 7,6 млрд руб., или около 20% суммарной выручки компании. Сервис остается убыточным на уровне EBITDA, но размер убытков сокращается (116 млн руб. в 1 кв. 2019 г. против 1,7 млрд руб. годом ранее). Также вчера Mail.Ru (MAIL LI – ПРОДАВАТЬ), предоставившая в прошлом году ГК «Везет» конвертируемый заем и обладающая правом вето на отчуждение ключевых активов компании, заявила о том, что такого согласия она не давала и объявление о сделке преждевременно.

Приобретение должно закрепить лидирующее положение на рынке. Возможное приобретение активов ГК «Везет» сможет закрепить лидирующие позиции Яндекса на рынке заказов такси. Кроме того, консолидация рынка поможет снизить интенсивность конкуренции и ускорить темпы выхода этого сегмента бизнеса на положительную рентабельность. В настоящий момент наша модель Яндекса пересматривается.