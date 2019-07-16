Сегодня в центре внимания – очередные аукционы Банка России, по размещению новой серии КОБР-23 и по привлечению средств на недельные депозиты.

Внимание к КОБР-23 (лимит 300 млрд руб.) будет обусловлено изменением тактики регулятора по размещению облигаций на предстоящий квартал, ориентированной на снижение лимитов по данному типу инструментов. В период с июля по сентябрь регулятор готов привлечь посредством КОБР лишь 800 млрд руб., что предполагает высвобождение более половины из привлеченного объема (900 млрд руб. из текущих 1.7 трлн руб.) на горизонте трех месяцев. Сегодняшний аукцион высвободит до 200 млрд руб. ввиду погашения КОБР-20 объемом 500 млрд руб., что автоматически может привести к росту предложения недельных депозитов и ослабить повышательное давление на ставки фондирования в период уплаты налогов.

Причина изменения тактики регулятора связана с ожидаемым ухудшением структурного баланса ликвидности в 3к’19. Не так давно мы затрагивали данный аспект в нашем обзоре, где выделили наиболее острые периоды и причины ухудшения ситуации с ликвидностью в 2п’19. Однако регулятор пошел дальше наших ожиданий и оперативно изменил отношение к 3-х месячным КОБР в целях компенсации ожидаемых оттоков ликвидности по бюджетному каналу. При этом, согласно последнему обзору ликвидности, данное изменение тактики является временным ввиду сохранения прогноза профицита ликвидности на уровне 3.0-3.3 трлн руб. по итогам года.