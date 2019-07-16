На глобальных площадках в ходе утренних торгов вторника не наблюдается выраженной динамики в условиях нейтрального новостного фона. Вчера американский фондовый индекс S&P500 закрылся без изменений в районе отметки 3014. Напомним, что на этой неделе стартует сезон публикации корпоративной отчетности в США, а сегодня участники рынка будут ждать отчетность американского банковского сектора.

Накануне министр финансов США С. Мнучин заявил, что представители США и Китая проводят важные торговые переговоры по телефону, и отметил, что в случае их успешного проведения американская делегация может направиться в Пекин для очной встречи. Тем не менее, влияния на рынок эта информация не оказывает, так как инвесторы мало верят в заключение торговой сделки между двумя странами.

Сегодня в 12.00 (мск) будут опубликованы индексы экономических ожиданий и оценки текущих экономических условий в Германии, которые выступают фактором риска для европейской валюты. В вечерние часы внимание могут привлечь данные по промышленному производству и розничным продажам в США. Тем не менее, все эти данные являются второстепенными и, скорее всего, окажут лишь умеренное влияние на сегодняшние торги.

Российский валютный рынок

Рубль начал неделю умеренным укреплением, двигаясь в тренде валют развивающихся стран в ответ на публикацию позитивных данных по экономической активности в Китае. В целом текущая неделя небогата на значимую макроэкономическую статистику. На этом фоне рубль может остаться вблизи текущих уровней. Фактором риска выступают предстоящие в среду слушания с участием спецпрокурора Мюллера по факту предполагаемого вмешательства России в выборы в США. В остальном рубль, вероятно, будет торговаться, отражая динамику EURUSD на глобальных площадках, где риски в настоящее время смещены в сторону умеренного ослабления доллара в преддверии ожидаемого снижения ставки от ФРС.