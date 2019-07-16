Яндекс объявил о том, что Яндекс.Такси договорился о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний Везет, одного из крупнейших игроков на рынке такси России. Акционеры Везет получат долю в Яндекс.Такси (до 3,6% акций на момент закрытия сделки) и до 71,5 млн руб. денежных средств в зависимости от достижения определенных целей. Мы полагаем, что сделка, когда она будет закрыта, существенно усилит позиции Яндекса на рынке услуг такси, особенно в регионах, где, согласно заявлению компании, Яндекс.Такси в следующие три года планирует инвестировать в развитие такси 8 млрд руб. В целом мы считаем сделку позитивной для Яндекса, хотя для точной оценки требуется больше финансовых показателей Везет. На данном этапе мы пока не включаем сделку с Везет в нашу финансовую модель Яндекса. Прогнозная цена акций Яндекса на горизонте 12 месяцев остается без изменений на уровне 46 долл., ожидаемая полная доходность составляет 14%. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.

Компания Везет была основана в мае 2017 г. Ее сервисы доступны в 123 городах России под брендами Везет, Такси Сатурн, Fasten и Red Taxi. По данным Business Online, Везет обрабатывает около миллиона заказов в день. Хотя Яндекс не раскрывает данные о количестве поездок в день, по нашим оценкам, в 1к19 этот показатель превысил три миллиона (включая поездки за пределами России). Между тем средняя стоимость поездки, на наш взгляд, у Везет ниже, чем у Яндекс.Такси, поскольку Везет больше распространен в регионах.

По данным Аналитического центра при правительстве РФ, в середине 2017 г. на долю Везет приходилось 12,3% российского рынка такси. Мы полагаем, что с тех пор его доля могла сократиться и на данный момент, вероятно, не превышает 10%. По нашим оценкам, доля Яндекс.Такси на российском рынке такси в 2018 г. составляла около 25% (от рынка легальных и нелегальных перевозок такси). Поскольку мы прогнозируем органический рост доли рынка Яндекс.Такси в 2019 г., мы полагаем, что объединенная компания может контролировать около 40% рынка такси в России. Между тем мы также считаем, что последние события делают оценку рынка такси самого по себе все более нерелевантной, тогда как более широкий взгляд на транспортные услуги, которые будут включать и общественный и частный транспорт, обеспечивают лучшее понимание этого рынка.

Текущие мультипликаторы EV/S за 2019 г. Uber и Lyft (исходя из консенсус-прогноза Bloomberg) предполагают, что доля 3,6% в Яндекс.Такси может стоить, по нашим оценкам, около 116 млн долл. Хотя стоит отметить, что это приблизительная оценка, которая не учитывает расширение бизнеса, связанное со сделкой. Вкупе с денежным вознаграждением в размере 71,5 млн долл. это, на наш взгляд, не предполагает высокую цену, учитывая потенциальное увеличение доли рынка и синергию. Однако на данном этапе мы придерживаемся осторожного взгляда, поскольку финансовые показатели Везет, включая долговую нагрузку, раскрыты не были.

Как следует из сообщения, после завершения покупки Везет Яндексу будет принадлежать 56,2%, Uber – 35,0% и еще около 5,3% будут владеть сотрудники в рамках программы поощрения. Яндекс.Такси и Везет ожидают закрыть сделку до конца 2019. Сделка требует согласия регулирующих органов, в том числе ФАС.