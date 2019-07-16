Сегмент ОФЗ начал неделю преимущественно с нейтральной динамики: после пятничных продаж на фоне возобновления санкционной риторики инвесторы решили взять паузу. Валютный рынок не смог оказать заметной поддержки госбумагам, хотя рубль прибавил за основную сессию почти 0,5%. Вчера в плюсе закрылось большинство валют ЕМ, но российская продемонстрировала один из лучших результатов, вероятно, благодаря спросу на рубли в преддверии уплаты налогов. Котировки большинства ОФЗ изменились в пределах 0,1 п.п. – как со знаком плюс, так и минус. Оборот оказался хорошим, свыше 37 млрд руб. Самым ликвидным был флоатер ОФЗ 29011, торговый объем в нем составил более 9 млрд руб. Почти на 9 млрд руб. сделок было заключено в пятилетних ОФЗ 26227, доходность которых осталась на уровне 7,2% годовых. Также довольно хорошо торговались пятилетние ОФЗ 26222 и семилетние ОФЗ 26226. Можно предположить, что активность в среднесрочных выпусках связана с предстоящим аукционом Минфина, на котором, как мы полагаем, будут вновь предложены среднесрочные ОФЗ. Средний участок кривой сейчас оптимален по соотношению риск/доходность. На среду Минфин может выбрать семилетние ОФЗ 26226 или пятилетние ОФЗ 26227. Интересно, однако, будет ли он готов предоставить премию, которую уже в прошлый раз затребовали участники рынка. Возможно, финансовому ведомству придется пойти на этот шаг в свете падения интереса к ОФЗ и роста санкционных рисков.