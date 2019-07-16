В начале недели ставка однодневного валютного свопа повысилась. Ее средневзвешенное значение составило 7,48% (+10 бп), а закрытие произошло на отметке 8,06% (+17 бп д/д). В то же время ставка однодневного репо с КСУ практически не изменилась, оставшись на уровне 7,25%. Остатки средств на корсчетах банков вчера снизились до 2,5 трлн руб. В последние дни основным каналом стерилизации ликвидности был растущий спрос на наличные денежные средства, что является сезонным фактором и зависит от периода отпусков. Однако текущий уровень ликвидности по-прежнему является комфортным, так что спрос на инструменты рефинансирования с Казначейством остается невысоким.

Сегодня состоится аукцион 3-месячных КОБР с верхним лимитом размещения на уровне 300 млрд руб. Расчеты будут производиться на следующий день. Кроме того завтра истекает срок обращения КОБР на сумму 500 млрд руб. Таким образом, чистый приток средств в банковскую систему составит 200 млрд руб. Сегодня утром ЦБ объявит лимит для аукциона недельных депозитов, и мы полагаем, что он будет основным инструментом, которым воспользуется ЦБ для абсорбирования ожидающегося притока ликвидности.

Ближний конец кривой NDF оказался под повышательным давлением, и 6-месячная NDF закрылась на отметке 7,27% (+8 бп). Мы полагаем, что основное влияние на движение цен оказывал рост ставок овернайт. Длинные ставки кросс-валютных свопов закрылись без изменений или снизились на 2–3 бп. Кривая процентных свопов сместилась вниз на 3-5 бп почти во всех сегментах; годовая ставка закрылась на отметке 7,71%. 3-месячная Mosprime опутсилась на 2 бп, до 7,93%. Наклон кривой FRA вырос: FRA 1x4 снизилась на 10 бп, до 7,71%, FRA 6x9 опустилась на 3 бп, до 7,38%. Рынок, судя по всему, начинает дисконтировать более высокую вероятность снижения Банком России ключевой ставки в июле.