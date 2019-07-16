Цены нефти продолжили консолидацию и за последние сутки показали незначительные изменения. В таких условиях можно бросить взгляд на более широкие тайм фреймы.

EIA представило свой краткосрочный прогноз динамики добычи сланцевой нефти в США. По их мнению, добыча нефти в августе вырастет еще на 49 тб/д. В основном рост добычи ожидается на полях Permian, где она увеличится еще на 34 тб/д.

США в последние годы продолжают демонстрировать миру чудо роста добычи из труднодоступных коллекторов. Правда, для его поддержания приходится сохранять высокую интенсивность буровых работ и постоянно вводить в строй новые и новые скважины. Дело в том, что, в отличие от добычи из традиционных месторождений, добыча сланцевой нефти на действующих скважинах быстро идет на спад. Так, на 7 разрабатываемых полях сланцевых месторождений в США ежемесячное снижение добычи на сегодня составляет уже 560 тб/д. И эта цифра неуклонно растет вместе с ростом числа работающих скважин.

Так что для восполнения падающей добычи требуется бурить с возрастающей интенсивностью. По этому поводу часто используют образ Красной королевы Льюиса Кэрролла, которая просвещала, что «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!». Пока это удается и динамика добычи остается положительной. Нового импульса роста добычи ожидают в течение ближайшего года, когда будут запущенные трубопроводы, поставляющие нефть на побережье Мексиканского залива. Но даже уже сейчас на кривой роста добычи из 7 крупнейших месторождений США можно усмотреть признаки насыщения роста. И ожидаемый EIA месячный рост добычи нефти в августе выглядит уже достаточно скромно. Пока оно еле заметно, и для того чтобы его начали активно обсуждать потребуется еще как минимум несколько месяцев. Но не нужно быть провидцем, чтобы утверждать, что рано или поздно ускоряющийся вниз эскалатор утянет за собой даже самую старательную Красную Королеву.