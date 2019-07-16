Итак, очередной сезон отчетности взял официальный старт. И первым на арену в качестве основного «забойщика» вышел Ситибанк.

От этого банка аналитики ожидали лучших результатов среди большой банковской четверки (JPM, BAC, С и WFC). И вполне возможно, что отчетность Citigroup (C, —0,08%) действительно будет лучшей в банковском секторе. Но, к величайшему сожалению, она не вполне удовлетворила ожиданиям инвесторов. А казалось бы — все хорошо! Сразу после появления данных еще до начала торгов реакция участников рынка была весьма позитивной. Акции Citi взлетели более чем на 1,5% на фоне того, что большинство показателей оказались и лучше прошлогодних, и даже лучше ожиданий аналитиков. Однако далее все начали «ковыряться» в этой отчетности и искать слабые места, к которым можно придраться. Ну и кто ищет, тот всегда найдет.

В принципе нельзя сказать, что основной повод для продажи акций Citi высосан из пальца. Отчетность банка действительно показала снижение процентных доходов и действительно это означает, что даже в условиях относительно высоких процентных ставок банк не чувствует себя уверенно. И это, как следствие, должно привести к еще большим потерям, если ФРС начнет снижать ставку (а ведь они это сделают!). Короче, по мановению волшебной палочки из состояния «все хорошо» все перешло в состояние «все плохо». На самом Ситибанке это не сильно отразилось, и его акции, как мы видим, завершили день вблизи нулевой отметки. Но зато акции всех остальных банков тут же попали под жесточайший прессинг продавцов, и в итоге все банковские акции потеряли от 1% и более, а весь финансовый сектор оказался худшим среди всех секторов, и акции этого сектора завершили день со средними потерями в 0,4%. И это на фоне того, что все индексы второй день подряд завершили с очередными историческими максимумами как абсолютными, так и по закрытию дня. Правда, все же следует признать, что для такого подвига, например индексу S&P500 достаточно было вырасти всего лишь на 0,02%.

Одним из безусловных героев вчерашнего дня стали акции биотехнологической компании Gilead Sciences (GILD, +2,73%), которые начали пользоваться у инвесторов особым спросом после того, как появилось сообщение, что эта компания инвестирует 5,1 млрд. долларов в разработку новых препаратов совместно с бельгийской компанией Galapagos NV (NASDAQ: GLPG). В результате этой сделки компания Gilead Sciences поднимет свою долю в компании Galapagos с 12,3% до 22% и получит эксклюзивное право пользоваться разработками этой компании.

Ожидания рынка 16 июля

Понедельник плавно перетекает во вторник со всеми своими прогнозами, страхами и надеждами. К сожалению, отчетность Ситибанка, как мы видим, не вдохновила участников рынка, и поэтому сегодняшние данные по итогам 2-го квартала от банков JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo Company (WFC) инвесторы ждут с еще большей настороженностью и еще большими опасениями.

И здесь хочется напомнить, что многие аналитики именно от банков ожидали наилучшие показатели. Посмотрим… И в этой ситуации хочется сказать — все-таки еще не вечер! Кроме банков мы еще до начала торгов увидим отчетность фармацевтического гиганта Johnson and Johnson (JNJ). Однако и тут надежд на «светлое будущее» не очень много — слишком уж много судебных исков висит сейчас на компании, и они портят инвесторам всю обедню. Хотя все же JNJ — это прекрасно отлаженный бизнес, который с точки зрения генерации прибыли фактически не дает сбоев. И поэтому финансовые показатели JNJ наверняка будут очень даже хорошими, но вот как оценят инвесторы ближайшие перспективы компании в связи с возможными многомиллиардными штрафами — это еще большой вопрос.

К выходящей действительно важной отчетности стоит также добавить и серьезные макроэкономические данные, которые должны появиться сегодня в 15-30 и 16-15 мск. Это и данные по розничным продажам, по экспорту и импорту, а также по темпам роста промышленного производства. По всем этим макроэкономическим показателям аналитики прогнозируют замедление темпов роста, а по экспорту и импорту даже отрицательные значения.

Появление данных inline может даже иметь краткосрочное позитивное влияние на котировки, поскольку сейчас часто работает правило — чем хуже, тем лучше. Однако в более долгосрочной перспективе это означает действительно замедление темпов роста американской экономики с угрозой глобальной коррекции на фондовом рынке.

Что касается общего фона, то он по итогам первой половины дня скорее нейтральный. На азиатских рынка смешанная динамика, а на европейских — позитивное открытие плавно перешло в плюс-минус ноль. Аналогичная картина наблюдается и на торгах фьючерсами на основные американские индексы. С технической точки зрения картина тоже не способствует дальнейшему росту — нельзя же 5 дней подряд переписывать исторические максимумы. Это будет уже явный перебор. Так что сегодня нужно ждать умеренного снижения по всему фронту бумаг в пределах от 0,2 до 0,5 процента.