Вчера цены на золото колебались в диапазоне $1 408-1 420 за унцию, стабилизируясь после рывка в середине предыдущей недели, когда рынок пробил сопротивление на уровне $1 400 за унцию.

Большинство глобальных рыночных индикаторов, включая основные фондовые индексы, курс доллара, цены на нефть и доходность казначейских обязательств США, демонстрируют похожую динамику. Такой тренд фактически наблюдается с тех пор, как председатель Федрезерва Джером Пауэлл укрепил инвесторов во мнении, что в конце июля ставка федеральных фондов будет снижена на 25 б. п. Это позволяет нам предположить, что комментарии представителей ФРС, вероятно, не смогут изменить нынешнюю траекторию рынка золота до 30-31 июля, когда состоится очередное заседание Комитета по операциям на открытом рынке. На сегодня запланированы выступления президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика (который не имеет права голоса в Комитете по операциям на открытом рынке и считается сторонником умеренно мягкой денежно-кредитной политики), члена совета управляющих ФРС Мишель Боумен (имеет право голоса и придерживается умеренно жесткой позиции), президента ФРБ Далласа Роберта Каплана (не имеет права голоса, занимает нейтральную позицию) и председателя Федрезерва Джерома Пауэлла. Предполагается, что глава ФРС продемонстрирует такой же настрой, что и во время недавних слушаний в Конгрессе США, когда он дал понять, что не склонен переоценивать значимость позитивной статистики, и ситуация в экономике дает поводы для беспокойства.

Сегодня в США ожидается статистика по розничным продажам (15:30 мск) и промышленному производству (16:15 мск) за июнь. Обе публикации должны дать дополнительную информацию для оценки текущей ситуации в крупнейшей экономике мира — если они будут оптимистичными, это может оказать давление на котировки золота. Вполне вероятно, что по итогам июня будет снова зафиксирован значительный рост розничных продаж на фоне повышения потребительских цен и снижения цен на бензин. Рост промышленного производства в США существенно замедлился с конца прошлого года, однако в последнее время намечаются некоторые признаки стабилизации активности. Все это позволяет нам предположить, что сегодня ближе к вечеру следует ожидать снижения цен на золото до $1 405 за унцию, хотя они, вероятнее всего, удержатся выше отметки $1 400 за унцию, говорится в статье Михаила Шейбе из Sberbank Investment Research.



