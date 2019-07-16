Ухудшение ситуации с ликвидностью в первой половине 2019 г. (вызванное, с одной стороны, активными размещениями ОФЗ, а с другой – консерватизмом бюджетных расходов и высоким профицитом бюджета) ожидаемо подтолкнуло ставки МБК вверх – дисконт RUONIA к ключевой особенно в месяцы активного размещения ОФЗ был минимальным (в среднем около 9 б.п., тогда как обычно он составлял ~20-25 б.п.). При этом, несмотря на формальное завершение активных размещений госдолга, отток ликвидности из системы по бюджетному каналу продолжается, однако дисконт ставок МБК возвращается к обычным уровням. Мы полагаем, что одним из факторов может выступать снижение объемов абсорбирования ликвидности в рамках регулярных депозитных операций ЦБ.

В течение всего 2018 г. спрос банков на операции ЦБ систематически был ниже лимита ЦБ, из-за чего полностью удовлетворялся регулятором. Переспрос возникал лишь на аукционах «тонкой настройки», но в основном потому, что срок размещения средств был коротким, а ставка – выше, чем RUONIA. На более же длинном горизонте (1 неделя) премия депозитной ставки над RUONIA уже не привлекала банки (при том, что ЦБ следует методологии при расчете лимита и не будет ставить такой лимит, который система в принципе не сможет утилизировать).

Однако сейчас ситуация, видимо, немного поменялась, и ЦБ решил ослабить темпы абсорбирования на фоне активного сдерживающего влияния бюджетного канала. Так, например, с начала июля ЦБ оставил в системе 224 млрд руб., а сегодняшний регулярный аукцион вновь завершился переспросом. Кстати говоря, несмотря на переток части депозитных средств в КОБР (задолженность ЦБ по ним возросла с 1,4 трлн руб. в январе до 1,7 трлн руб. к настоящему моменту), совокупные требования банков к ЦБ не возросли. Такое отсутствие активного абсорбирования ликвидности со стороны регулятора является одним из важных факторов, который сейчас поддерживает дисконт RUONIA к ключевой ставке на заметном уровне.