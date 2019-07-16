Целевая цена по акции ММК на конец I полугодия 2020 г - 61 рубль
ММК, как до этого один из его ведущих конкурентов — НЛМК, во втором полугодии продемонстрировал сокращение производства. На фоне ожидаемого ослабления монетарных факторов, поддерживающих спрос на сырье, и усиления политико-финансового давления на производителей снижение темпов роста производства выглядит как предупреждение для зарубежных потребителей. Для них спад предложения в условиях повышения потребления стали в мире на 7% и удорожания ЖРС на 68% с учетом последствий многолетней мягкой монетарной политики ведущих ЦБ мира несет риски значительного ускорения отраслевой и широкой инфляции.
Несмотря на сокращение производства на ММК в поквартальном выражении, год году его рост остается в рамках прогнозного значения 2%. Это не несет рисков ухудшения краткосрочных финансовых показателей компании и не увеличивает их зависимость от динамики цен на сырьевых рынках в среднесрочной перспективе.
Учитывая недавнее обращение РФ в ВТО для консультаций по поводу ограничений на импорт в США, противостояние между потребителями и производителями в металлургической отрасли усиливается. Эта ситуация оказывает давление на металлургические компании в краткосрочном периоде. Вместе с тем активное усиление спроса на рынке стали, а также среднесрочные позитивные тенденции в ценах на железную руду и цветные металлы обнадеживают.
Недооцененность акций ММК по мультипликаторам и способность компании в будущем году довести рост выручки до 18%, а чистую рентабельность до 5%, обуславливает таргет по акции металлурга на уровне 61 руб. на конец первого полугодия 2020-го.
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