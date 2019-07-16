Теханализ: Сбербанк пробил восходящий тренд
Текущая ситуация: 17 января, после выхода акций Сбербанка из продолжительной консолидации, мы рекомендовали покупку данных бумаг на 10% со «стопом» в районе 193,5 рубля. В дальнейшем акция двигалась в рамках восходящего тренда, что привело ее к сопротивлению на уровне 245 рублей. Бумага предприняла несколько неудачных попыток его пробоя, после чего перешла в коррекционное снижение. В его рамках 15 июля был пробит восходящий тренд, что говорит о росте вероятности углубления коррекции и отступления бумаги в район 200 — 220 рублей за акцию
Рекомендация: в сложившихся обстоятельствах мы рекомендуем закрывать длинные позиции в акциях Сбербанка, открытые 17 января. С учетом полученного дивиденда прибыль по позиции составила 21,7%, по портфелю 2,17%.
Уровни поддержки: 230, 220, 200
Уровни сопротивления: 245, 280
Фундаментальный штрих: отметим, что с фундаментальной точки зрения, по нашей оценке, целевая цена по акциям Сбербанка находится в районе 296 рублей.
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