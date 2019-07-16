Чем ближе конец июля, когда на очередное заседание соберется Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США, тем больше нервозности на финансовых рынках. Игроки пытаются определить, насколько мягкой будет политика ФРС, как долго будет продолжаться цикл снижения ставок и как быстро в американском ЦБ будут это делать. Пока рынки дисконтировали снижение ставки на 75 базисных пунктов или три раза по 25 б.п. в 2019 году. Поэтому сейчас каждое выступление представителя ФРС, каждая цифра макроэкономических данных представляет особый интерес. Некоторые эксперты говорят, что любой слабый основной макроэкономический показатель может спровоцировать ФРС на снижение ставки в июле сразу на 50 б.п. Поэтому выходившие сегодня данные по розничным продажам, экспортным и импортным ценам, промышленному производству представляли особый интерес.

Итак, неожиданно сильными оказались данные по розничным продажам. Общий рост в июне составил 0.4 проц. при прогнозах 0.1-0.2 проц., без учета автомобилей так же лучше ожиданий – плюс 0.4 проц. Контрольная группа, куда не входят продовольственный сервис, заправки, стройматериалы и автомобили, выросла на 0.7 проц., 13 категорий ритейла показали рост розничных продаж, где наилучшие цифры у онлайн продавцов, повышение на 1.7 проц. Однако другая статистика, импортные и экспортные цены оказались гораздо хуже ожиданий. Продолжилось общее снижение цен, экспортные цены за месяц потеряли 0.7 проц., за год минус 0.3 проц., а импортные рухнули на 0.9 проц., за год на 2 проц.

Также немного разочаровала статистика по промышленному производству. В июне рост оказался нулевым, в обрабатывающей промышленности вроде бы неплохо – плюс 0.4 проц., но все за счет роста в автомобильном сегменте, упало производство машинного оборудования на 1 проц., электроэнергии на 3.9 проц., домашней электроники на 0.1 проц.

Таким образом, вышедшие во вторник в США макроэкономические данные не принесли четкого понимания алгоритма действий ФРС на предстоящем заседании. Скорее всего, пока остается в силе вариант снижения ставки на 25 б.п.