Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне комментариев Трампа о торговом соглашении с Китаем и сильных данных по экономике Соединенных Штатов.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0.34%, закрывшись на отметке 3004.04 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0.09%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 0.43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на три базисных пункта, до 2,11%.

Инвесторы негативно восприняли риторику хозяина Белого дома, заявившего, что Вашингтону и Пекину “предстоит долгий путь” для заключения торговой сделки, и США все еще могут ввести тарифы на товары из Поднебесной объемом 325 миллиардов долларов. Не порадовали игроков и данные по розничным продажам в США, согласно которым показатель в июне вырос на 0,4%. Сильные цифры были восприняты как еще один сигнал к тому, что на июльском заседании рынки могут рассчитывать на снижение ставки Федрезервом максимум на 25 б.п.

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 3,29%, закрывшись на отметке $64.36. Поводом для минорных настроений послужили заявления Дональда Трампа о том, что "с Ираном было достигнуто много прогресса". Риторика американского президента подстегнула спекуляции насчет снижения геополитических рисков вокруг иранской проблемы, которая создавала дополнительную премию во фьючерсных контрактах Brent и WTI. Однако, на мой взгляд, точку в этой истории ставить рано, так как достижение взаимовыгодных условий может потребовать достаточно много времени, за которое стороны сломают еще немало копий.

Сегодня рынки будут ждать данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с геополитикой и настроениями на финансовых рынках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0.02%, закрывшись на отметке 2755,88 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2740 и 2720 п. Сопротивления находятся на уровнях 2760 и 2780 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135500 и 134600 п. Сопротивления — 137000 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63, потеряв 0.6% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62.80 и 62.50. Сопротивления расположены на уровнях 63.25 и 63.40.