Ориентир по индексу Мосбиржи - 2700-2770 пунктов
Вчера рынок восстановился после утреннего падения на фоне роста цен на нефть и публикации благоприятной отчетности JPM, Goldman Sachs и Wells Fargo, а также выхода позитивной статистики макроэкономики США. Однако, информация о введении ЕС ряда экономических санкций против Турции вчера вновь указала на возможность применения в отношении развивающихся рынков нерыночных политико-финансовых мер воздействия.
Сравнительно слабо выглядели обыкновенные акции Газпрома (-0,95%) и привилегированные акции Сургутнефтегаза (-0,21%), торговавшиеся с дивидендами последний день.
Активное повышение продемонстрировали привилегированные (+2,41%) и обыкновенные (+1,74%) акции Татнефти. Компания намерена по итогам 2019 года, как минимум, сохранить уровень дивидендов даже в условиях роста инвестиционной программы. Для ее финансирования возможно привлечение заемного капитала.
X5 Retail Group (+1,76%) продолжает расширять сферу ведения бизнеса. Компания совместно с Coca-Cola запустила пилотный проект по сбору использованной пластиковой и алюминиевой тары для последующей переработки.
Ожидаю повышения рынка. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2700-2770 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,45-63,20.
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