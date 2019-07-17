Внешний фон перед стартом торгов на российском рынке оцениваем как нейтральный. Индексы США вчера закрылись в небольшом минусе, несмотря на преимущественно позитивные корпоративные отчеты за 2 кв. 2019. Ведущие банки, в том числе Goldman Sachs, JP Morgan, Wells Fargo превзошли ожидания аналитиков и улучшили показатель прибыль на акцию (за исключением первого). Начало сезона отчетов можно считать вполне положительным. Негативное влияние на индексы вчера было оказано комментариями Трампа по торговым переговорам, а также отчасти макростатистикой. Глава Белого дома сообщил, что переговоры будут долгими, поэтому США могут ввести пошлины на оставшиеся китайские товары объемом $325 млрд при желании. Чтобы этого избежать, Китай должен покупать больше.

Речь в первую очередь идет об увеличении закупок сельхозпродукции со стороны Китая, о чем стороны договорились еще в начале года, однако, вероятно, Китай не торопится с реализацией данного решения, ожидая большего прогресса от переговоров. Вряд ли эти слова можно считать угрозой, скорее элемент торга, но рынки традиционно чутко реагируют на подобное, учитывая опасность торгового спора. Промышленное производство США в июне осталось на прежнем уровне, а розничные продажи прибавили 0.4% м/м, что почти не оказало влияния на рынок.

Позиция по Ирану, судя по всему, наоборот смягчается – комментарий Трампа о большом прогрессе и готовности Ирана к переговорам привел к переоценке нефти и коррекции Brent на 2.7%. Ключевым уровнем поддержки сейчас выступает $64 за баррель, многое будет зависеть от публикации данных по запасам сегодня.

Рубль на протяжении дня оставался стабильным, но снизился к доллару вечером на фоне резкого падения цен на нефть. Минфин на аукционах ОФЗ сегодня предложит бумаги двух выпусков суммарно на 25 млрд рублей. Поддержка от них для валютного рынка, как и прежде, будет незначительной ввиду низких объемов предложения и замедления спроса.

ММК в 1 полугодии 2019 сохранил производство стали на уровне прошлого года – рост составил всего 0.4%. Это не самый худший результат, учитывая замедление в секторе, однако предполагаем, что бумаги компании могут подешеветь еще больше, тогда и можно будет задуматься о покупке, так как фундаментальные позиции компании остаются довольно крепкими. Компания Мостотрест выиграла тендер на 52 млрд рублей, однако покупать акции пока рано, даже несмотря на их коррекцию. Бумаги торгуются вблизи справедливой цены, поэтому стоит как минимум подождать роста объемов по ним.