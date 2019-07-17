Слабость рынка акций

Российский рынок акций во вторник завершил торги в символическом минусе, хотя в моменте просадка по индексу МосБиржи составляла 0,7%. Фаза снижения наблюдается на протяжении последних восьми сессий и сегодня будет продолжена.

Среди аутсайдеров во вторник были преимущественно представители электроэнергетики. Отраслевой индекс просел на 1,7%. Какого-то общего события, которое способствовало бы подобной тенденции, не зафиксировано. В лидерах снижения Россети (-4,2%), продолжающие корректироваться после не совсем логичного ралли с апреля по июнь. Также все ниже и ниже после дивидендной отсечки опускаются акции ФСК ЕЭС (-2,5%). Ближайшая область технической поддержки по ним расположена около 0,171-0,173 руб. По 2% во вторник также потеряли Русгидро и Мосэнерго.

Тем временем продолжаются качели в акциях Интер РАО (-2%). В бумагах фиксируется высокая волатильность. Сильный рубеж поддержки находится на 4,45 руб. На долгосрочном горизонте Интер РАО остается одним из наиболее интересных представителей сектора электроэнергетики на нашем рынке.

В других отраслях слабая динамика вчера наблюдалась в бумагах ВТБ (-2,2%), нарисовавших разворотную двойную вершину, которая намекает на чуть более глубокую коррекцию. При этом среднесрочный взгляд по акциям банка остается умеренно позитивным, покупки на просадках вполне оправданны.

Завершилось ралли в АФК Системе (-2,7%). После столь сильного роста в предыдущие сессии и вчерашнего импульса снижения будет крайне сложно продолжить устойчивый рост к новым годовым максимумам. И хотя в целом ожидания по перспективам бизнеса компании положительные, в моменте не исключен технический откат и снятие накопленной перекупленности.

Вместе с тем привилегированные (+2,4%) и обыкновенные (+1,74%) акции Татнефти позитивно отреагировали на заявление главы компании о ее дивидендных планах.

В целом мы продолжаем наблюдать, что слабость на российском рынке акций происходит на фоне подъема других развивающихся площадок. Если в предыдущие недели российский рынок показывал опережающую тенденцию, то сейчас он отстает от общей динамики индекса MSCI Emerging Markets.

Сегодня падение продолжится

Сегодня падение российских индексов продолжится, но в основном по причине прохождения дивидендных отсечек в акциях Газпрома и Сургутнефтегаза. Также сегодня очистятся от дивидендов бумаги АФК Система, Мечел, Обувь России, ТМК.

Если предположить, что все эти акции упадут на величину дивидендов, то расчетная просадка индекса МосБиржи может составить около 1,55-1,60%. В действительности гэпы зачастую бывают чуть меньше величины дивидендов, так что падение за счет фактора отсечек может быть в диапазоне 1,25-1,40%.

Кроме того отметим, что российский рынок акций не в полной мере отыграл вчерашнюю просадку цен на нефть, что сегодня с утра также может оказать дополнительное давление на индекс МосБиржи. Фьючерсы на нефть Brent во вторник поздно вечером упали на 3,2%, чуть ниже $64. Снижение было спровоцировано статистикой от Американского института нефти (API). Падение объема запасов сырой нефти в США оказалось менее значительным, чем ожидалось (-1,4 млн барр. против прогноза —2,7 млн барр.).

Также общее ухудшение рыночного сентимента накануне было спровоцировано комментарием Дональда Трампа. Президент в беседе с журналистами сказал, что США и Китай должны пройти еще «долгий путь» перед заключением торговой сделки. Он также не исключил возможности введения новых пошлин на китайские товары на $325 млрд. Тема торговых войн остается одной из центральных для мировых фондовых площадок, так что рост опасений по поводу эскалации противостояния двух главных экономик в ближайшее время продолжит оказывать влияние на настроения инвесторов и их отношение к рисковым активам.

По индексу МосБиржи ожидается спуск к ближайшему диапазону торможения, расположенному около 2695-2710 п. Эти рубежи выступают той точкой опоры, которая отделяет от ускорения движения к следующей поддержке на 2600-2620 п.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник незначительно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 поднимаются на 0,06%, нефть Brent в плюсе на 0,34%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии и дивидендных отсечек можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия вторника, более чем на 1,2%.