Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть немного растут после обвала накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок разнонаправленны.

Торги на фондовых биржах США во вторник, после попыток роста в течение дня, завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,4%. Продажи были обеспечены комментариями Дональда Трампа о “долгом пути”, который предстоит пройти до заключения торговой сделки с Китаем. Кроме того, давление на рынок оказало падение акций нефтегазового сектора и неоднозначные квартальные результаты крупнейших банков. Джером Пауэлл в своем выступлении подчеркнул, что ФРС при проведении денежно-кредитной политики стоит учитывать ситуацию в том числе в мировой экономике.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились ростом индекса Euro Stoxx 50 на 0,5%.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Японский Nikkei 225 упал на 0,3%. На биржах Китая индексы не показывают единой динамики, изменяясь примерно на 0,5%. Комментарии Трампа напомнили инвесторам, что после заключенного торгового перемирия прогресс в переговорах с США может оказаться непростым делом.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют менее чем 0,5% после падения более чем на 3% накануне. Котировки американского сорта WTI опустились ниже 58 долл, а Brent упали ниже 65 долл, так как власти США дали понять, что Иран смягчил свою позицию в отношении ракетной программы и готов идти на переговоры. Такие новости уменьшают риски перебоев в поставках. Данные Американского института нефти при этом показали падение запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 1,4 млн барр – достаточно скромное снижение по сравнению с предыдущими неделями. Запасы дистиллятов при этом подскочили на 6,2 млн баррелей. В среду инвесторы будут ждать официальных данных по запасам от Минэнерго США.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника снижением, но отступили от минимумов дня. Оба индикатора стремились в район нижних полос Боллинджера (2730 и 1365 пунктов соответственно) дневных графиков, падение ниже которых укажет на опасность смены в том числе среднесрочного восходящего тренда.

Рубль при этом ослаб к доллару и евро, оказавшись под давлением более низких цен на нефть. Пара доллар/рубль, тем не менее, остается ниже сопротивления 63,25 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пара евро/рубль в течение сессии вновь обновила минимум текущего года (70,37 руб), также находясь под давлением средней полосы Боллинджера дневного графика (71,35 руб).

Утром российские фондовые индексы ощутят особенно сильное давление со стороны нефтяного сектора, в том числе ввиду дивидендных отсечек по Газпрому и Сургутнефтегазу. Поводов для покупок все еще нет, хотя индикаторы, вероятно, будут стараться удержаться выше ближайших поддержек в ожидании новых сигналов. Рубль накануне уже отыграл падение нефтяных цен, поэтому российскую валюту с утра, скорее всего, будет ждать консолидация.



