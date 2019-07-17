По итогам торгов 16 июля индекс МосБиржи снизился на 0,02% до уровня 2755,88 пункта. Индекс РТС снизился на 0,32% до 1382,09 пункта. Индекс волатильности российского рынка акций RVI подрос с 18,6 до 19,12 пунка – тенденция роста волатильности с вечера пятницы уже налицо.

Глава ФРС США Джером Пауэлл вновь заявил, что Федеральный резерв сделает всё необходимое для поддержания экономики. Рынки уже полностью уверены, что ставка 31 июля будет снижена, и на вчерашнее заявление уже не было никакой реакции. При этом центральные банки во многих крупнейших экономиках мира также готовы активно резать базовые ставки. Вчера же, после того как Дональд Трамп в очередной раз пригрозил, что может продолжать повышать пошлины на китайское товары, американские индексы вновь отреагировали нервным снижением.

На российском фондовом рынке сегодня и завтра утром будут самые заметные дивидендные гэпы вниз – имени «Газпрома» и имени «Сургутнефтегаза». Плюс к этому может пройти негативная реакция на слабые ночные данные API по запасам нефти. Вчера на российском рынке в лидерах дня оказались бумаги «ОГК-2» (+2,76%), «Татнефть» АП (+2,41%), GDR X5 Retail Group (+1,77%) и «Татнефть» АО (+1,74%). Хуже рынка выглядели акции «Россети» АО (-4,21%), «Мечел» АП (-3,77%), АФК «Система» (-2,77%), «ФСК ЕЭС» (-2,49%). Активность торгов немного выросла, и по итогам торгов объём сделок на основной секции Московской биржи составил 41,4 млрд рублей.

Рубль вновь пошел в ослабление, так и не дойдя до уровня сопротивления 62,5. При этом многие западные экономисты уже высказывают мнение, что рубль локально заметно переоценён.

Герман Греф вчера заявил, что сделка по продаже Denizbank может быть закрыта до конца месяца. «ММК» во II квартале снизил выплавку стали на 0,5%, продажи металлопродукции выросли на 2,7%. Промышленное производство в России в июне выросло на +3,3% г/г, хотя в мае рост был лишь в +0,9%. Но после исключения сезонного и календарного факторов мы получаем только +1,1% г/г рост в июне.

Нетипичное «летнее окно» для размещений рублёвых облигаций закрывается. В течение недели на торги выходят новые объёмные выпуски облигаций Сбербанка, «Роснефти», «Газпрома», банка «ФК Открытие», «Еврохима». Пик дивидендного сезона на российском рынке акций продолжается – вчера на бирже отсеклись под дивиденды акции «Газпрома», сегодня можно ждать утренний гэп по российским индексам вниз на 1% и более. Далее до конца месяца может идти давление на рубль при последующей репатриации средств нерезидентами. Завтра еще 0,5% утреннего гэпа вниз по индексам может обеспечить отсечка по акциям «Сургутнефтегаза».

К вечеру понедельника пара USD-RUB выросла на 0,68%, до уровня 63,02, евро вырос к рублю на 0,28% до 70,66.

Азиатские индексы показывают смешанную динамику. Позитивными драйверами являются выходившие в понедельник хорошие данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае, а также обещания азиатских центральных банков о скором снижении ставок. Но заявления Дональда Трампа по пошлинам добавляют нервозности рынкам. По состоянию на 09:15 мск композитный индекс крупнейших китайских корпораций Шанхайской и Шеньчженьской бирж CSI300 растёт на 0,16% (3812,92 пункта). Японский индекс Nikkei225 падает к отметке 21485,83 пункта (-0,27%), гонконгский Hang Seng также теряет —0,27% (28542,97 пункта).

Фондовые индексы в США забуксовали после недельного роста. Словесные интервенции Джерома Пауэлла уже не стимулируют рынки к росту, а намёки на новые пошлины для Китая от Трампа как обычно заставляют инвесторов разбегаться в стороны. Авиакомпания Ryanair переименовала купленные Boeing 737 MAX, чтобы хоть как-то привлечь в них пассажиров. Прибыль Wells Fargo за I квартал превысила прогнозы. По итогам дня DJIA снизился на —0,09% до 27335,63 п., S&P 500 снизился на —0,34% до 3004,04 п., NASDAQ Composite упал на —0,43% до 8222,79 п. Индекс опционной волатильности VIX немного подрос с 12,68 до 12,86 пункта, но надо понимать, что это такие же низкие уровни показателя, которые мы видели в апреле-мае.

Цены на нефть марки Brent вчера вечером обвалились на гораздо более слабых недельных данных по запасам от API. Сегодня вечером рынок будет ждать недельные данные по запасам от Минэнерго США. Последние недели эти данные давали мощные позитивные сюрпризы для рынка «черного золота», но сейчас эффект слабеет. Тема ураганов в Мексиканском заливе и возможных новых санкций против Ирана уходит на второй план. Но при этом все начинают вспоминать прогнозы ОПЕК и МЭА о предстоящем избытке нефти на рынке. К 9:15 мск Brent — $64,57 (+0,34%), WTI — $57,67 (+0,09%), золото — $1405 (-0,07%). Цены на медь на LME в понедельник росли на 0,48% до 6012, никель рос на +2,96% до 14070.

Индекс доллара в понедельник вырос на 0,48% до 97,395 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,097%. Наблюдается начало тренда на рост доходностей U.S. Treasuries. К 9:15 мск пара EUR-USD — $1,1208 (-0,01%), GBP-USD — $1,2408 (+0,04%), USD-JPY – 108,18 (-0,04%).

Внешний фон пока не располагает к тому, чтобы российский рынок продолжил активно двигаться вверх. Рынок проходит пик дивидендных отсечек, после чего до конца июля возможна активная репатриация объёмных дивидендов, что может стать фактором давления на рубль. На российском рынке инвесторы активно перекладываются из акций в облигации, зачастую платя неоправданно завышенные премии на первичных размещениях бондов. В России первой будет отчитываться за II квартал «Северсталь» ориентировочно 19 июля. 18 июля на рынок пойдут активно поступать операционные данные российских компаний за II квартал. 18 июля также ожидается снижение ставки центральным банком Южной Африки.

Наиболее важным ожиданием, на которое будут закладываться рынки, будет заседание ФРС 31 июля, когда денежный регулятор США, возможно, снизит базовую ставку впервые за десять лет. Впрочем, сейчас рынок уже уверен, что снижение точно будет. После выхода данных по низкой инфляции в России можно опасаться, что уже на заседании 26 июля Банк России продолжит снижать базовую ставку.