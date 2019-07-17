Рынок акций РФ упадет в начале дня на фоне закрытия реестра акционеров "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" под дивиденды. Рубль также понизится на фоне снижения рынка нефти.

ПРОГНОЗЫ

В начале торгов вероятна коррекция вниз по индексу РТС из-за закрытия реестра акционеров "Газпрома" и "Сургутнефтегаза" "под дивиденды" — на бумаги двух компаний в совокупности приходится более 20% индексной корзины, рассуждает Антон Старцев из компании "Олма".

"Внешний фон также пока не благоприятствует росту на фоне заявлений президента США о возможности введения новых пошлин на китайские товары и госсекретаря – о потенциальной готовности Ирана к переговорам (при некоторых условиях) стали поводом к коррекции вниз по ценам на нефть. Кроме того, неожиданно сильные данные по розничной торговле в США дали основания для укрепления доллара на валютном рынке. Поэтому в начале торгов возможны закрепления курса выше уровня 63 рубля за доллар", — добавил он.

Прогноз по курсу USD/RUB на сегодня 62,6-63,4, оценил Константин Кочергин из банка "Восточный".

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 0,1-0,4% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа по торговым переговорам с Китаем.

Он в частности заявил, что США и Китай должны еще пройти "долгий путь" перед заключением сделки по тарифам. Президент США также не исключил возможности введения новых пошлин на китайские товары на 325 миллиардов долларов.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались в пределах 0,15%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) менялись разнонаправленно в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,1%.

Стоимость нефти растет на 0,4% до 64,62 доллара за баррель сорта Brent после вчерашнего снижения с уровня 66,5 доллара. Курс евро снижается до 1,1206 доллара против 1,1209 на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций снизился четвертую сессию подряд по основным индексам в отсутствие позитивных факторов. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,02% — до 2755,88 пункта, индекс РТС — на 0,32%, до 1382,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 38 копеек и составил 63,05 рубля, евро — на 12 копеек, до 70,67 рубля, следует из данных Московской биржи.