После скачка напряжения в конце прошлой недели, связанного с санкционными заголовками, рынок отечественных гособлигаций вернулся в режим спячки. Последние 2 сессии доходности ОФЗ проводят с минимальными изменениями. Ясность относительно шансов увидеть санкционный пассаж в итоговом тексте закона об оборонном бюджете США на 2020 год все еще невелика, а желание делать агрессивные ставки на смягчение политики ЦБ явно снизилось.

Сегодня Минфин будет тестировать спрос на первичном рынке через размещение до 20 млрд руб. 10.5-летнего выпуска ОФЗ-ПД 26228 (апр.30) и до 5.3 млрд руб. 8.5-летних ОФЗ-ИН 52002 (фев.28). Разумеется, для рынка сравнительно более важны итоги аукциона в серии 26228 – и мы полагаем, что на уровнях вторичного рынка (доходность 7.40%) спрос на бумагу сегодня будет невелик. Как следствие, Минфину придется дать небольшую премию (1-2 бп), чтобы достичь хотя бы планки последних недель (порядка 15 млрд руб. за аукционный день), даже если объем заимствований в настоящее время менее значим для ведомства.

Денежный рынок

Выпуск КОБР-23, лимитированный объемом 300 млрд руб., встретил рекордный интерес от банков в размере 900 млрд руб. и продемонстрировал аномальную ценовую динамику: некоторый объем был даже размещен выше номинала. Цена отсечения (99.97%) была установлена заметно выше минимального уровня (99.939%). Это привело к резкому снижению премии по доходности бумаги над ключевой ставкой, по грубым оценкам, с привычных 24-25 бп в годовом выражении до 12 бп по цене отсечения и до 5-6 бп по средневзвешенной цене.

Причину ажиотажа объяснить трудно, так как эффективная ставка по недельным аукционам при постоянном продлении депозитов сохраняет премию над ключевой ставкой в размере 28-29 бп в годовом выражении. Соответственно, единственным поводом для смещения интереса к более дорогим КОБР-23 могли стать опасения резкого снижения лимитов привлечения на еженедельных аукционах и последующего избегания регулятором депозитов тонкой настройки.

Мы не разделяем подобные опасения и полагаем, что регулятор будет сохранять достаточный спрос на ликвидность на недельных сроках, при этом сохранит тактику точечного абсорбирования ликвидности в периоды ее избытка. Иными словами, буферная роль КОБР снизится в период с июля по сентябрь без ущерба для недельных депозитов.