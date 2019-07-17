Как сообщил вчера Росстат, промпроизводство выросло на 3,3% г/г в июне, превысив консенсус-прогноз и наши ожидания (2,0% г/г). По итогам 1П19 промышленность выросла на 2,6% г/г. Более сильный в сравнении с прогнозом рост в июне вызван ростом в обрабатывающей промышленности на 3,4% г/г после спада на 1% г/г в мае. Производство источников отопления, электроэнергии и газа, также выросло на 2,5% г/г в июне, показав самый сильный помесячный результат за 1П19.

Тем не менее, мы бы хотели бы обратить внимание на два момента. Во-первых, рост в секторе добычи полезных ископаемых продолжал замедляться и составил всего 2,3% г/г в июне, показав самый низкий помесячный результата в 1П19, что говорит о дальнейших рисках замедления. Во-вторых, рост в обрабатывающей промышленности оказался неустойчивым – из шести месяцев первого полугодия три месяца 2019 г. он превышал 3% г/г, тогда как в два других месяца выпуск продукции в обрабатывающей промышленности снизился на 1% г/г. Столь сильная волатильность говорит о том, что рост зависит от крупных предприятий и/или крупных проектов. В целом, хотя мы считаем основную цифру по промпроизводству за июнь сильной, тренд роста нам представляется неустойчивым.