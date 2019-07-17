Mail.ru (MAIL LI; ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявила о создании партнерства с европейским разработчиком игр Modern Pick. Компания передаст 51% акций своего киберспортивного бизнеса ESforce в обмен на миноритарную долю в объединенной компании, которая оценивается в $350 млн. Благодаря доступу к расширенной экосистеме партнерство предусматривает новые возможности для роста игрового сегмента Mail.ru, который, как ожидается, станет главным драйвером роста в ближайшие 1-2 года. Сделка предусматривает незначительную коррекцию в текущем консенсус-прогнозе выручки и EBITDA компании на 2019 г., однако не требует переоценки Mail.ru, и, следовательно, НЕЙТРАЛЬНА для компании.

Mail.ru создает партнерство с разработчиком гоночных игр Modern Pick для развития на рынке eSports. 100% акций киберспортивного бизнеса ESforce оценивается в $110 млн в рамках сделки, что близко к той цене, которую Mail.ru заплатила за этот актив в начале 2018 г. В результате сделки Mail.ru получит 16% акций расширенной компании Modern Pick; в итоге совокупный размер пакета Mail.ru в Modern Pick составит примерно 20% (Mail.ru уже принадлежит 3% акций Modern Pick). В перспективе Mail.ru Group сможет изменить свою долю в Modern Pick в большую или меньшую сторону в зависимости от выполнения KPI объединенной компании на 2022 год. После сделки Mail.ru получит доступ к расширенной экосистеме и сможет укрепить свое присутствие на мировом рынке киберспорта, который, по оценкам NewZoo, достигнет $1 млрд в этом году (рост примерно на 16% г/г). По прогнозу PwC, среднегодовые темпы роста этого рынка в 2018-2022 гг. составят 18%, и он вырастет с $805 млн в 2018 г. до $1 580 млн в 2022 г.

Сделка предусматривает незначительную коррекцию в текущем консенсус-прогнозе выручки и EBITDA на 2019 г., однако не требует переоценки Mail.ru. ESforce будет деконсолидирован с баланса Mail.ru на pro forma основе с 2К19 (компания отчитывается в следующий четверг, 25 июля). В 2018 г. выручка ESforce составила 2,7 млрд руб., EBITDA – 0,7 млрд руб. при рентабельности 26%, что эквивалентно 3,6% выручки Mail.ru и 3,2% EBITDA компании. Соответствующие незначительные корректировки в консенсус-прогнозе выручки и EBITDA не требуют переоценки Mail.ru, так как партнерство с eSports компания будет учитывать на своем балансе по методу долевого участия.

В отдельной новости Mail.ru объявила о покупке Relap.io, сервиса по рекомендации статей и рекламы в медиа ресурсах (аналога Яндекс.Дзен), который будет интегрирован в серис Пульс. Условия сделки не раскрываются.