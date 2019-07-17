На рынке ОФЗ во вторник было спокойно, доходности в течение дня изменялись в пределах 1 бп. Объем сделок на МосБирже сократился до 10 млрд руб. – это приблизительно треть от среднедневного оборота за последний месяц. Дальний сегмент кривой выглядел чуть слабее: доходность выпуска ОФЗ-26230 (YTM 7,43%) повысилась на 3 бп, доходности других длинных бумаг поднялись на 1 бп. Средний сегмент кривой закрылся без изменений за исключением ОФЗ-26223 (YTM 7,18%, +3 бп в доходности). Доходности на ближнем отрезке кривой подросли в среднем на 1 бп. Другие локальные рынки гособлигаций развивающихся стран торговались разнонаправленно. Доходность 10-летних бумаг выросла на 6–7 бп в Мексике и Бразилии, снизилась на 1–3 бп в странах Восточной Европы и сразу на 8 бп в Турции.

Минфин на предстоящем сегодня недельном аукционе предложит к размещению облигации выпуска ОФЗ-26228 (YTM 7,41%) на сумму 20 млрд руб. и бумаги выпуска ОФЗ-52002 (YTM 3,43%) на 5,3 млрд руб. ОФЗ-26228 в последний раз предлагался на аукционе три недели назад: объем размещения составил 18,3 млрд руб., дисконта в цене предоставлено не было. Объем спроса достиг 47 млрд руб., превысив лимит размещения в 2,5 раза. Мы ожидаем, что спрос нерезидентов на этот раз будет несколько ниже. Как мы отмечали в последнем выпуске Навигатора ОФЗ, сохраняющаяся неопределенность в связи с возобновлением санкционной риторики может потенциально замедлить приток портфельных инвестиций в ОФЗ от зарубежных инвесторов, который был одним из главных факторов динамики рынка с начала года. Отдельно следует отметить, что данный выпуск не предполагает премии в доходности к кривой ОФЗ. Что касается ОФЗ-52002, Минфин, вероятно, как и в предыдущие несколько аукционов, разместит лимит предложения лишь частично. С фундаментальной точки зрения, мы не видим факторов, которые могли бы значительно увеличить спрос на линкеры в ближайшей перспективе. Инфляция продолжает замедляться быстрее прогнозов – рост цен в июне составил 0,04% м/м, или 4,7% м/м. По нашим оценкам, при текущей цене 99 пп текущая аннуализированная доходность выпуска составит в номинальном выражении лишь 6,2% в июле и августе и 3% в сентябре. Эти значения ниже соответствующих текущих доходностей по всем ОФЗ с фиксированной доходностью. Мы полагаем, что недавнее восстановление в ОФЗ-52002 (реальная доходность выпуска снизилась на 11 бп м/м) было обусловлено в основном техническими фактором снижения доходностей ОФЗ с фиксированной доходностью.

Вчера мы опубликовали отчет OFZ Market: Improvising on R-star; outlook updated, в котором представлены наши среднесрочные взгляды на рынок ОФЗ. Мы придерживаемся достаточно консервативного взгляда на его перспективы, и из всех сегментов кривой отдаем предпочтение ее середине. Что касается отдельных выпусков, наиболее привлекательным в настоящий момент нам представляется ОФЗ-26226 (YTM 7,35%) – в последнее время он отстал в динамике от сопоставимых бумаг и сейчас, по нашей оценке, предлагает премию в размере 5 бп в доходности к кривой ОФЗ. Помимо этого, мы моделируем гипотетический сценарий, согласно которому Банк России снижает свой ориентир нейтральной процентной ставки на 1 пп, до 5–6%, в контексте идеи, предложенной нашими экономистами.