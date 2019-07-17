Спрос на аукционе по размещению КОБР превзошел лимит втрое, составив более 900 млрд руб. Объем же нового выпуска КОБР был равен всего лишь 300 млрд руб. Столь значительное превышение лимита на аукционе фиксируется впервые. Более того, спрос в этот раз превысил и объем погашаемого сегодня 20-го выпуска КОБР. С точки зрения навеса избыточной ликвидности столь высокий спрос также малообъясним. Скорее, он отражает уже не просто неравномерное распределение ликвидности между банками, но и все менее эффективное перераспределение ликвидности между ними, инструменты ЦБ и Казначейства по стерилизации и предоставлению ликвидности сейчас работают больше как инструменты ее перераспределения. Вполне вероятно, аналогичная ситуация сложится и в августе-сентябре, когда будут погашаться два выпуска КОБР на сумму 600 млрд руб. каждый, а объем размещения составит 300 млрд руб. в августе и 200 млрд руб. в сентябре. С точки же зрения рыночной конъюнктуры сильный спрос на новый выпуск КОБР говорит о хороших перспективах для нового флоатера Минфина, обещанного рынку до конца третьего квартала.

Предложение на депозитном аукционе ЦБ также превысило лимит. ЦБ увеличил лимит с 900 млрд руб. на прошлой неделе до 1,35 трлн руб. вчера, предложение же составило 1,41 трлн руб. В результате это позволит сегодня стерилизовать дополнительно 450 млрд руб. Рост предложения на аукционе может быть связан с неудовлетворенным спросом на новый выпуск КОБР, хотя теоретически предложение на депозитном аукционе могло вырасти еще сильнее: КОБР размещаются на три месяца, то есть избыток ликвидности, который банки вкладывают в этот инструмент, является более или менее постоянным. Недельные депозиты способны стерилизовать также и временный навес избыточной ликвидности, например, средства, размещенные в ходе вчерашнего аукциона, вернутся в банковскую систему как раз перед налоговыми платежами. Возможно, дисконт, предлагаемый ЦБ на аукционах КОБР, теперь рассматривается банками в качестве существенного плюса с точки зрения доходности.