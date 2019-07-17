Динамика в промышленности РФ остается весьма волатильной от месяца к месяцу
Росстат зафиксировал резкое ускорение роста промышленного производства до 3,3% г/г в июне после 0,9% г/г в мае.
По данным ведомства, ускорение связано с сильной динамикой в обрабатывающей промышленности, выпуск которой вырос на 3,4% г/г после снижения на 1% г/г в мае.
Основной вклад в рост внесло машиностроение и сектор строительных материалов. Столь сильная динамика в обработке выглядит довольно странно с учетом неблагоприятного календарного эффекта (в июне этого года было на 1 рабочий день меньше, чем в июне прошлого года). Ранее негативные календарные эффекты были сильно заметны в динамике обрабатывающей промышленности. В добывающих отраслях локомотивом роста остаётся добыча газа.
В целом динамика в промышленности остаётся весьма волатильной от месяца к месяцу, что пока не позволяет говорить об устойчивом характере роста.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190717/830164887.html