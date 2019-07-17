Росстат зафиксировал резкое ускорение роста промышленного производства до 3,3% г/г в июне после 0,9% г/г в мае.

По данным ведомства, ускорение связано с сильной динамикой в обрабатывающей промышленности, выпуск которой вырос на 3,4% г/г после снижения на 1% г/г в мае.

Основной вклад в рост внесло машиностроение и сектор строительных материалов. Столь сильная динамика в обработке выглядит довольно странно с учетом неблагоприятного календарного эффекта (в июне этого года было на 1 рабочий день меньше, чем в июне прошлого года). Ранее негативные календарные эффекты были сильно заметны в динамике обрабатывающей промышленности. В добывающих отраслях локомотивом роста остаётся добыча газа.

В целом динамика в промышленности остаётся весьма волатильной от месяца к месяцу, что пока не позволяет говорить об устойчивом характере роста.