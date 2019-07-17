Совокупные капиталовложения двух крупнейших ритейлеров — X5 Retail Group и Магнита — составляют 15% их суммарной рыночной капитализации. На наш взгляд, это много. Тем не менее мы считаем вполне вероятным, что в этом году их капиталовложения могут быть ниже совокупного прогноза 163 млрд руб., т. к. X5 Retail Group может сократить запланированные расходы на ИТ и инновационные проекты (на 10-20 млрд руб.), а Магнит — затраты на экспансию сети (на сумму до 10 млрд руб.). Мы даже предполагаем, что в рамках публикации результатов за 2К19 компании, возможно, понизят свои прогнозы капиталовложений. По нашему мнению, официальное снижение планов может быть позитивно воспринято рынком. Пока, однако, мы оставляем неизменными наши прогнозы капиталовложений на 2019 год по обеим компаниям, по-прежнему вблизи их плановых уровней.

— Из-за избыточного расширения торговых сетей и высоких капиталовложений прошлых периодов совокупный доход на вложенный капитал двух компаний оказался под давлением и снизился с 24% в 2014-2016 году до 17% — в 2018, тогда как плотность продаж и рентабельность упали. Их совокупный план капиталовложений на 2019 год составляет 163 млрд руб., т. е. 15% рыночной капитализации. Сокращение инвестиций могло бы обеспечить рост свободных денежных потоков на 30 млрд руб., что позволило бы улучшить дивидендные выплаты и доход на инвестиции, а также сгладить опасения по поводу распределения капитала.

— X5 Retail Group планирует на этот год крупные инвестиции в ИТ и инновационные проекты. При этом, если внутренняя норма доходности таких проектов будет ниже целевых 19%, компания может сократить вложения на 10-20 млрд руб. Это стало бы значимым катализатором: дивиденды за 2019 год могли бы увеличиться с 27 млрд руб. до более 40 млрд руб. (доходность повысилась бы с 4,5% до 7,0%). Также компании удалось бы избежать сокращения дополнительного дохода на инвестиции в 2020 году.

— Новые приоритеты Магнита (эффективность важнее расширения сети), по-видимому, предполагают сокращение капиталовложений в открытие новых магазинов (на сумму до 10 млрд руб.). Это предполагает снижение капиталовложений, но осложняет достижение запланированных темпов роста выручки в 2П19. Мы моделируем на 4К19 11%-е увеличение торговых площадей (против 15% в 1К19). Но если открытие новых торговых точек замедлится, скажем, на 10%, то в 4К19 торговые площади вырастут приблизительно на 9%. Таким образом, чтобы добиться планового уровня выручки, компании придется существенно увеличить сопоставимые продажи. Однако с учетом снижения инфляции потенциал роста среднего чека в 2П19 ограничен, так что потребуется еще и привлечение дополнительного трафика. Наша модель пока не учитывает замедление экспансии и резкое ускорение роста сопоставимых продаж в 2П19, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



