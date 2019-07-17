Мы считаем, что текущее снижение рентабельности производства стали в мире не продлится долго. Мы ожидаем ее восстановления в результате коррекции цен на металлургическое сырье или снижения предложения стали в качестве реакции на низкую маржинальность. Между тем премия к цене стали на внутреннем рынке России, которая близка к рекордно высоким уровням, видимо, скорректируется после перехода строительной отрасли на работу по новым правилам. В рамках нашего базового и пессимистичного сценариев ММК и Evraz выглядят сравнительно дороже, если исходить из дивидендной доходности, а Северсталь и НЛМК кажутся более привлекательными благодаря их политике распределения в виде дивидендов более 100% свободных денежных потоков. На основании оценки по методу целевой доходности свободных денежных потоков и целевой дивидендной доходности мы прогнозируем небольшую совокупную доходность в ближайшие 12 месяцев — менее 5% по акциям Evraz и ММК и около 10% — по бумагам Северстали и НЛМК. Мы несколько понизили целевые цены, но сохраняем рекомендации ДЕРЖАТЬ по всем четырем компаниям.

— За период с начала года цены на сталь в Китае показывают лучшую динамику, чем котировки стали на развитых рынках, за счет небольшого, но все еще продолжающегося сокращения мощностей в Китае и щедрого стимулирования инфраструктурных проектов в стране. Между тем во всех регионах (включая Китай) рентабельность производства стали снизилась по сравнению с уровнями 2017-2018 годов, а в некоторых развитых экономиках она даже стала отрицательной на фоне быстрого повышения себестоимости. Мы считаем, что дальнейший потенциал снижения рентабельности невелик; мы рассматриваем оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии ее роста, исходя из разных допущений относительно масштабов коррекции цен на сырье для производства стали и изменения в ответ на это поставок стали.

— Следует отметить, что в текущих оценках компаний в целом уже учтено разумное повышение рентабельности. С учетом текущих цен на сырьевые товары и курса рубля к доллару в рамках нашего базового сценария акции компаний представляются нам в целом справедливо оцененными; при этом, если исходить из дивидендной доходности, ММК и Evraz выглядят сравнительно дороже, чем Северсталь и НЛМК, взявшие на себя обязательства распределять в виде дивидендов более 100% своих свободных денежных потоков. В рамках нашего оптимистичного сценария акции компаний торгуются с дивидендной доходностью ниже или близкой к уровням 2018 года, а наш пессимистичный сценарий предполагает перспективу существенного снижения дивидендных выплат.

— С учетом сохраняющихся опасений в связи с противостоянием США и Китая и слабых макроэкономических показателей в ЕС мы предпочитаем проявить осторожность в отношении сталелитейной отрасли и присваиваем нашему пессимистичному сценарию вероятность 35%, совокупную вероятность 50% спотовому и базовому сценариям и вероятность 15% — оптимистичному сценарию. Исходя из средневзвешенной оценки с учетом вероятности сценариев, мы считаем, что совокупная доходность по акциям компаний в ближайшие 12 месяцев будет скромной: ниже 5% по бумагам Evraz и ММК и около 10% — по акциям Северстали и НЛМК. Мы немного понизили целевые цены, но сохраняем рекомендацию ДЕРЖАТЬ по всем компаниям, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



