Падение более чем на 2% на предыдущей сессии (16 июля) подтвердило силу сопротивления 0,0444-0,045 руб., от которого наблюдается отскок вниз. Ранее отмечалось, что данный уровень является зеркальным (т.е. выступал как поддержкой, так и сопротивлением). В августе 2018 г. после отскока вниз от 0,0444 руб. котировки переписали четырехгодовой минимум.

На данный момент среднесрочный up-тренд (синие границы) остается в силе, но сложившиеся факторы падения настораживают:

— разворотный потенциал сопротивления 0,0444 руб.;

— сигнал на продажу по трендовому индикатору MACD, но кривые пока находятся в зоне «быков»;

— сужение внешних полос Боллинджера, хотя недавно подобный сигнал сработал неудачно;

— сигнал на продажу по RSI (выход из зоны перекупленности).

Что касается графика, то серьезного разворота на дневном таймфрейме не наблюдем. Но свечная модель «медвежий» пин-бар (три свечи за 12-16 июля) повышает вероятность смены краткосрочного тренда. Сигнала на продажу пока не поступило – пробой локального минимума 0,0425 руб. Для большей уверенности цене нужно обосноваться под нижней границей актуального up-тренда (сейчас около 0,0419 руб.).

На мой взгляд, «бычий» тренд пока что в приоритете. Однако сценарий роста не сильно перевешивает попытку глубокой коррекции или перехода в боковик. Ближайшее сопротивление после потенциального пробоя наверх зоны 0,0444-0,0453 руб. – 0,04715 руб.

Рассматривать негативный исход стоит после срабатывания сигнала на продажу по EMA (экспоненциальные скользящие средние): пересечение 7-периодной линии 10-периодного аналога сверху. На протяжение всего среднесрочного up-тренда кривые не пересекались, что увеличивает значимость возможного сигнала.

Долгосрочная картина нейтральная. Цена не смогла закрепиться над верхней границей долгосрочного down-тренда (текущее значение 0,0435 руб.), вернувшись к данной линии. Дальнейшее падение может подтвердить активизацию долгосрочных продавцов от зеркального уровня 0,0444 руб.

В период с декабря по апрель 2017 г. наблюдалась неудачная попытка среднесрочного восходящего тренда сломить долгосрочный нисходящий. Ситуация может повториться. Перекупленность акций по осцилляторам этому способствует.

Если котировки смогут преодолеть сопротивление 0,04715 руб., то с большой вероятностью долгосрочный down-тренд утратит силу – среднесрочный up-тренд перейдет в долгосрочный или боковик.

Первым признаком возобновления долгосрочного down-тренда потенциально станет уверенное закрепление ниже 0,035 руб. на недельном таймфрейме. В перспективе одного месяца этого не ожидается.

Уровни поддержки: 0,0422 / 0,0395 / 0,0385 / 0,0361

Уровни сопротивления: 0,0444 / 0,0453 / 0,04715