«Американские горки» в промышленности продолжаются: в июне ее рост вновь взмыл до 3,3% г./г. (против 0,9% г./г. в мае), опять за счет обрабатывающих отраслей, ускорившихся до 3,4% г./г. (против —1% г./г. в мае). Добывающие отрасли продолжают постепенно замедляться на фоне действия соглашения ОПЕК+ (+2,3% г./г. против 2,8% г./г. в мае).

Как мы уже не раз отмечали, столь волатильная динамика в обработке – результат отсутствия устойчивых факторов роста в отраслях, производящих товары с высокой добавленной стоимостью (транспортные средства, машины и оборудование, электроника, фармацевтика и т.п.), и поэтому колебания крупных волатильных отраслей (например, производство нефтепродуктов, драгметаллов и т.п.) становятся определяющими факторами роста/падения общего выпуска. Так произошло и в этот раз: помимо некоторых улучшений в нефтепереработке (рост выпуска прямогонного бензина, замедление падения выработки ДТ) наблюдалось повышение выработки золота, алюминия.

С начала года рост промышленности составил 2,6% г./г., почти на уровне всего 2018 г., что является довольно высоким показателем. Однако стоит отметить, что без поддержки «околосырьевых» сегментов обработки (нефтепродукты, металлические изделия) он оказался бы заметно меньше. При этом средний вклад отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью (пищевые продукты, фармацевтика и медицина, машины и оборудование, транспортные средства, электроника) с начала года оказался отрицательным (-0,1 п.п. к росту).

По итогам года мы не ожидаем кардинального изменения ситуации и прогнозируем даже замедление роста промышленности в целом (негативное действие ОПЕК+ влияет на снижение темпов роста добычи, а в обработке вряд ли появятся новые драйверы роста).