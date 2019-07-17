В отсутствие потребности привлекать долг Минфин продолжает следовать своей новой тактике, предлагая к размещению самые неудобные и неинтересные выпуски: сегодня предлагаются 11-летние 26228 (имеющие низкую ликвидность, в обращении находится всего 46,3 млрд руб.) номиналом 20 млрд руб. и инфляционные 52002 номиналом 5,3 млрд руб. Результат аукциона на прошлой неделе показал, что на текущих низких уровнях доходностей (почти все они ниже ключевой ставки и ставки ruREPO) даже ликвидные ОФЗ среднесрочной дюрации неинтересны. За прошедшую неделю произошло некоторое снижение цен вдоль всей кривой госбумаг, при этом начавшееся пока очень умеренное ослабление рубля (оно будет нарастать с приближением конца года вследствие исчерпания валютной ликвидности у банковского сектора) не будет способствовать дальнейшему снижению доходностей, даже несмотря на ожидаемое инвесторами масштабное смягчение монетарной политики.

В условиях подавленного потребительского спроса (низкая покупательная способность является следствием, в том числе, проведения жесткой бюджетной политики) инфляция, скорее всего, продолжит уходить на все более низкие уровни (и 4% может не быть пределом даже в предположении ослабления рубля на 10% к концу года), что лишает инвестиционной привлекательности 52002. Кроме того, несмотря на традиционно низкий интерес к этим бумагам на аукционах, с начала июня котировки на вторичном рынке поднялись на 1 п.п., что соответствует реальной доходности всего 3,1% (низкий уровень для по сути бескупонной бумаги в терминах денежных потоков до погашения).

В этой связи мы ожидаем низкий интерес к сегодняшним аукционам (как и в предыдущий аукционный день) со скромным объемом размещения (новая нормальность после исчерпания спроса со стороны специфических нерезидентов).