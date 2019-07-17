Сезон отчетности набирает обороты. Если вчера и позавчера на переднем плане были банки, то сегодня в головах участников рынка прочно сидит одно единственное название — Netflix (NFLX). Именно с него стартует сегодня отчетность технологических гигантов, входящих в группу FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google). На долю этой группы приходится 17% всей прибыли компаний, входящих в индекс S&P500. И поэтому нельзя пропустить ни одну из них.

А к Netflix интерес особенный, поскольку ситуация в сфере потокового телевидения, где работает компания и именно благодаря которому Netflix взлетел на вершины американского бизнеса, в этом году резко изменилась. Если до сих пор Netflix фактически единолично царствовал в этой сфере, то теперь появились конкуренты. И не просто конкуренты, а те, кто может с потрохами съесть кого угодно и Netflix в том числе. Это AT&T (T) со свежеприобретенным Time Warner, это Walt Disney (DIS), положивший в свою корзинку 21 век FOX со всеми его выдающимися фильмами, это, наконец, Comcast (CMCSA), Apple (APPL) и Amazon (AMZN) со всеми своими планами по развитию телетрансляций в интернете. Короче, Netflix явно придется несладко. Но! Ведь это все-таки Netflix, который умеет приятно удивлять и радовать своих акционеров. И участники рынка верят, что это произойдет и в этот раз. Причем, создается впечатление, что вера рядовых инвесторов гораздо более сильная, чем вера в эту компанию аналитиков.

И это, судя по всему, главная бычья идея. Поскольку общую обстановку на рынке нельзя назвать позитивной. Особенно после вчерашних очередных «тонких» намеков президента Трампа на трудности в переговорах между США и Китаем.

И все же, вопреки этому, фьючерсы на основные американские индексы держатся достаточно уверенно в зеленой зоне и прибавляют в пределах 0,3%. Так что есть шансы удержать этот позитив до конца сегодняшних торгов и вернуться к оставленным вчера позициям на исторических максимумах. Погоду могут испортить макроданные по строительству и недвижимости — в 15-30 мск появятся данные по разрешениям на новое строительство и закладкам новых домов. Но аналитики от этих данных особых неожиданностей не ждут, и можно надеяться, что в этом месте все будет хорошо. Так что сегодня рынок прежде всего будет активно отыгрывать надежду на хорошую прибыль лидеров технологического сектора. А вот обоснованы ли эти надежды, мы узнаем уже по окончанию торгов.

Но кроме Netflix сегодня есть еще претенденты на демонстрацию хороших гэпов после выхода отчетности. Тогда же когда и у Netflix, выйдет отчетность алюминиевого гиганта Alcoa (AA). И здесь, несмотря на то что акции этой компании в последнее время не радуют инвесторов, большинство аналитиков ожидают увидеть хорошие результаты. И если это действительно случится, то можно ожидать очень хорошего сильного движения вверх в размере порядка 10%. Alcoa умеет это делать! Так что любители ловли гэпов сегодня могут попытаться расставить свои «сети» и поймать золотую рыбку. Но, как мы знаем, такая «рыбная ловля» все же на любителя и требует особых навыков.