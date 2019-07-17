В среду, 17 июля, результат российского фондового рынка главным образом определяют дивидендные отсечки ряда компаний с довольно высокой дивидендной доходностью, в частности, Газпром (7%), Сургутнефтегаз преф (18%), Мечел преф (15%). Соответственно, с учетом их влияния индекс Мосбиржи теряет 1,2%, без дивидендного фактора – прибавляет 0,4%, что довольно неплохо, учитывая разнонаправленную динамику большинства мировых торговых площадок.

Очевидно, что новых драйверов для роста рынков пока нет, поскольку ФРС свою позицию уже обозначила, что нашло свое отражение в цене, а до самого заседания Федрезерва еще 2 недели, за время которых выйдет немало важной статистики, включая первую оценку роста ВВП США за 2 квартал текущего года. Помимо этого, позиция Д.Трампа касательно торговых отношений с Китаем остается по-прежнему жесткой, что также не повышает шансы на достижение прогресса в переговорах. А риторика в отношении Ирана, напротив, уже выглядит располагающей к диалогу, несмотря на то, что власти Ирана полностью отрицают наличие каких-либо переговоров. Последнее, в свою очередь, оказывает давление на котировки «черного золота»: так, вчера Brent спот подешевел на 2,8%. Сегодня нефть немного отрастает (+0,8%) после выхода отчета API об очередном сокращении запасов в США (еще на 1,4 млн баррелей). Последнее почти полностью объясняется штормом «Барри» в Мексиканском заливе на прошлой неделе, а уровень запасов выше в годовом соотношении, однако нефтяные быки не упускают ни одного повода для роста.

Помимо всего перечисленного, росту волатильности на фондовом рынке способствует начало сезона отчетностей, в частности, в США. Инвесторы рассчитывают из финансовых результатов компаний сделать выводы относительно пагубности и силы влияния торговых войн. Однако, учитывая консенсус по прибыли, аналитики много и не ждут, поэтому вероятность того, что компании разочаруют, все же не очень велика.



